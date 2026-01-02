2 de enero de 2026 Inicio
Un terremoto de 6,5 grados sacudió México: hay dos muertos

El epicentro del sismo se registró en el estado de Guerrero y a pocos kilómetros de la ciudad turística de Acapulco. Allí no se registraron daños considerables, pero en la capital del país hubo una víctima fatal, heridos y los edificios públicos tuvieron que ser evacuados.

Hubo derrumbes de tierra y piedras en algunas rutas y daños leves en tres instalaciones sanitarias estatales.

Hubo derrumbes de tierra y piedras en algunas rutas y daños leves en tres instalaciones sanitarias estatales.

Dos personas murieron después de que se registrara un sismo de una magnitud de 6,5 grados dentro de la escala Richter que sacudió a México durante este viernes, con un epicentro en el estado de Guerrero, ubicado al sur del país. El temblor se llegó a sentir desde la costa del oceáno Pacífico hasta el centro, incluida la capital. Además, varios edificios públicos tuvieron que ser evacuados.

Según el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto sucedió a las 7.58 de la hora local y su epicento se encontró a unos 15 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, cerca de la ciudad turística de Acapulco. El sismo se llegó a sentir con fuerza en los estados de Guerrero y Michoacán, aunque también tembló el suelo de Jalisco y Tabasco, en donde se activaron las alertas telefónicas implementadas por el Gobierno para este tipo de emergencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/volcaholic1/status/2007139280779354330?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007139280779354330%7Ctwgr%5Efc66a94da2509dd6917be305ee9e1bd8a00fc0e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fun-fuerte-sismo-de-magnitud-65-sacudio-la-ciudad-de-mexico-nid02012026%2F&partner=&hide_thread=false

El terremoto tuvo una duración aproximada de 33 segundos, pero estuvo seguido por una intensa actividad sismíca hasta la media mañana con más de 150 réplicas. La mayor de ellas tuvo unos 4,5 grados en la escala Richter. El secretario de Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo, explicó que esta actividad posterior al temblor es normal en estas actividades geológicas de esta magnitud y relativamente breves como lo sucedido este viernes. Además, las autoridades locales descartaron la posibilidad de un tsunami.

En San Marcos, la localidad más cercana al epicentro del sismo, murió una mujer de 50 años después de que se le desplomara su casa. Además, hubo daños parciales en otras viviendas construidas con adobe. Por su parte, en Acapulco hubo daños menores en diferentes hoteles y en el aeropuerto internacional, como la caída de plafones y vidrios rotos, pero la estructura no se vio comprometida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeArmandoR_/status/2007090693840486435?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007090693840486435%7Ctwgr%5Efc66a94da2509dd6917be305ee9e1bd8a00fc0e0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fun-fuerte-sismo-de-magnitud-65-sacudio-la-ciudad-de-mexico-nid02012026%2F&partner=&hide_thread=false

También hubo derrumbes de tierra y piedras en algunas rutas y daños leves en tres instalaciones sanitarias estatales. En algunas zonas se padecieron problemas para la comunicación, particularmente en la región de la Costa Chica, la más cercana al epicentro.

En la Ciudad de México se vivió la peor parte de este terremoto. Allí, un hombre de 60 años murió cuando se cayó mientras evacuaba su departamento. Otras doce personas sufrieron heridas leves. Además, hubo cortes de energía en algunas zonas del norte. Además, en la capital tuvieron que ser evacuados varios edificios públicos, incluso tuvo que ser suspendida la primera conferencia de prensa matutina del año de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Diez minutos más tarde, la presidenta mexicana retomó su habitual diálogo con los medios de cada día y destacó que no se habían registrado daños relevantes. “Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera”, destacó Sheinbaum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BuzosNoticias/status/2007141988660125940&partner=&hide_thread=false

