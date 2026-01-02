2 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Suiza: se conoció un nuevo video del incendio del bar que dejó 40 muertos

El material audiovisual muestra los primeros minutos posteriores al comienzo de las llamas que consumieron el local Le Constellation ubicado en la localidad de Crans Montana.

El interior del bar en Suiza antes del incendio. 

Salió a la luz un nuevo video del trágico incendio que ocurrió en la madrugada del 1 de enero del 2026 en un bar de Suiza, donde fallecieron hasta el momento 40 personas. El material audiovisual muestra los primeros minutos posteriores al comienzo de las llamas que consumieron el local Le Constellation ubicado en la localidad de Crans Montana.

El incendio, que dejó a otras 115 personas con heridas de gravedad, se inició apenas horas después de la medianoche en el bar del exclusivo complejo alpino, que tenía espuma insonorizante colocada en el techo, lo que permitió que el fuego se propague a gran velocidad.

En una conferencia de prensa, la Policía confirmó que el siniestro causó “decenas de muertos” y estuvo acompañado por una explosión. “Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, señalaron las autoridades en un comunicado, en el que calificaron el episodio como “grave”.

La identificación de las víctimas se vio dificultada por la severidad de las quemaduras. En la imagen se puede ver con las botellas con bengalas llegan hacia el techo y eso podría haber causado el fuego posterior.

Con esta imagen, quedó descartada una de las teoría de la Fiscalía sobre un atentado terrorista. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En la misma línea, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

