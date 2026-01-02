Tragedia en Suiza: se conoció un nuevo video del incendio del bar que dejó 40 muertos El material audiovisual muestra los primeros minutos posteriores al comienzo de las llamas que consumieron el local Le Constellation ubicado en la localidad de Crans Montana. Por + Seguir en







El interior del bar en Suiza antes del incendio.

Salió a la luz un nuevo video del trágico incendio que ocurrió en la madrugada del 1 de enero del 2026 en un bar de Suiza, donde fallecieron hasta el momento 40 personas. El material audiovisual muestra los primeros minutos posteriores al comienzo de las llamas que consumieron el local Le Constellation ubicado en la localidad de Crans Montana.

El incendio, que dejó a otras 115 personas con heridas de gravedad, se inició apenas horas después de la medianoche en el bar del exclusivo complejo alpino, que tenía espuma insonorizante colocada en el techo, lo que permitió que el fuego se propague a gran velocidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2007126489586642974&partner=&hide_thread=false La peor tragedia no natural ocurrida Suiza.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Hedu8pa6f2 — C5N (@C5N) January 2, 2026 En una conferencia de prensa, la Policía confirmó que el siniestro causó “decenas de muertos” y estuvo acompañado por una explosión. “Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, señalaron las autoridades en un comunicado, en el que calificaron el episodio como “grave”.

La identificación de las víctimas se vio dificultada por la severidad de las quemaduras. En la imagen se puede ver con las botellas con bengalas llegan hacia el techo y eso podría haber causado el fuego posterior.