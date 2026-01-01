1 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

El fatal incendio en pleno Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó 40 muertos y más de una centena de heridos, entre ellos, un jugador del club francés FC Metz.

El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

La Policía estimó que los muertos podrían rondar las 40 personas.
Suiza: decenas de muertos en un incendio en plena fiesta de Año Nuevo

Se trata de Tahirys Dos Santos, un jugador del filial y equipo sub-19 del club francés, que fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica especializada. Según el comunicado del club, el juvenil fue evacuado en helicóptero tras el incidente y posteriormente trasladado a Alemania, donde permanece hospitalizado bajo supervisión especializada. Su estado requiere seguimiento constante mientras continúa el tratamiento correspondiente.

La directiva del FC Metz informó que jugadores, cuerpo técnico y personal del club se mantienen atentos a la evolución del joven futbolista. La institución señaló que el suceso ha impactado a toda su estructura deportiva y administrativa.

La entidad también precisó que colabora con las autoridades médicas para trasladar al joven deportista al hospital de Mercy, próximo a su residencia, en cuanto su estado clínico lo permita. Igualmente, el club solicitó respeto por la privacidad del jugador y sus allegados durante el proceso de recuperación, comprometiéndose a informar sobre cualquier novedad relevante relacionada con su evolución.

Tragedia en Suiza: cuáles son las primeras hipótesis sobre el incendio

Un voraz incendio provocó una tragedia durante las celebraciones de Año Nuevo en un bar en Suiza y dejó un saldo de 40 de personas fallecidas y más de 100 heridos, muchos de ellos en grave estado.

De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en cercanías al lugar, recabados por medio locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto. El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.

La Fiscalía descartó por el momento la idea de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho fortuito. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En paralelo, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

