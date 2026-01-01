Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida El fatal incendio en pleno Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana dejó 40 muertos y más de una centena de heridos, entre ellos, un jugador del club francés FC Metz. Por + Seguir en







El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.

El fatal incendio en Suiza, que ocurrió durante la madrugada en el bar Le Constellation del pueblo de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sur del país, dejó el saldo de al menos 40 muertos y decenas de heridos, entre ellos, un futbolista de 19 años del club francés FC Metz, quien sufrió graves quemaduras durante el incendio y pelea por su vida.

Se trata de Tahirys Dos Santos, un jugador del filial y equipo sub-19 del club francés, que fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica especializada. Según el comunicado del club, el juvenil fue evacuado en helicóptero tras el incidente y posteriormente trasladado a Alemania, donde permanece hospitalizado bajo supervisión especializada. Su estado requiere seguimiento constante mientras continúa el tratamiento correspondiente.

La directiva del FC Metz informó que jugadores, cuerpo técnico y personal del club se mantienen atentos a la evolución del joven futbolista. La institución señaló que el suceso ha impactado a toda su estructura deportiva y administrativa.

La entidad también precisó que colabora con las autoridades médicas para trasladar al joven deportista al hospital de Mercy, próximo a su residencia, en cuanto su estado clínico lo permita. Igualmente, el club solicitó respeto por la privacidad del jugador y sus allegados durante el proceso de recuperación, comprometiéndose a informar sobre cualquier novedad relevante relacionada con su evolución.

