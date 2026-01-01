Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

El fatal incendio en Suiza, que ocurrió durante la madrugada en el bar Le Constellation del pueblo de Crans Montana, en el cantón de Valais, al sur del país, dejó el saldo de al menos 40 muertos y decenas de heridos, entre ellos, un futbolista de 19 años del club francés FC Metz, quien sufrió graves quemaduras durante el incendio y pelea por su vida.
Se trata de Tahirys Dos Santos, un jugador del filial y equipo sub-19 del club francés, que fue trasladado en avión a Alemania para recibir atención médica especializada. Según el comunicado del club, el juvenil fue evacuado en helicóptero tras el incidente y posteriormente trasladado a Alemania, donde permanece hospitalizado bajo supervisión especializada. Su estado requiere seguimiento constante mientras continúa el tratamiento correspondiente.
La directiva del FC Metz informó que jugadores, cuerpo técnico y personal del club se mantienen atentos a la evolución del joven futbolista. La institución señaló que el suceso ha impactado a toda su estructura deportiva y administrativa.
La entidad también precisó que colabora con las autoridades médicas para trasladar al joven deportista al hospital de Mercy, próximo a su residencia, en cuanto su estado clínico lo permita. Igualmente, el club solicitó respeto por la privacidad del jugador y sus allegados durante el proceso de recuperación, comprometiéndose a informar sobre cualquier novedad relevante relacionada con su evolución.
Tragedia en Suiza: cuáles son las primeras hipótesis sobre el incendio
Un voraz incendio provocó una tragedia durante las celebraciones de Año Nuevo en un bar en Suiza y dejó un saldo de 40 de personas fallecidas y más de 100 heridos, muchos de ellos en grave estado.
De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en cercanías al lugar, recabados por medio locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto. El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.
La Fiscalía descartó por el momento la idea de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho fortuito. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En paralelo, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.