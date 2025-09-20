Qué podés hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto

Los temblores pueden ocurrir sin aviso, y muchas personas se encuentran dentro de sus vehículos cuando ocurre un sismo. Saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia y ayudarte a mantener la seguridad propia y de otros. ¿Qué hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto?
Un fenómeno sísmico de este tipo se genera cuando se libera de manera súbita la energía acumulada en las rocas de la corteza terrestre. Esto ocurre principalmente por:
En pocas palabras, sucede cuando la energía acumulada supera la resistencia de las rocas, generando vibraciones que se propagan por el suelo y pueden afectar estructuras y personas en la superficie.
Qué hacer ante un sismo si estás adentro del auto
Mantén la calma
- Lo primero es mantener la calma. Evita movimientos bruscos que puedan generar accidentes adicionales. Respira profundo y prepárate para actuar de manera segura.
Detén el auto en un lugar seguro
- Si estás manejando, detén el auto lentamente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles, pasos elevados, postes, árboles o edificios que puedan colapsar. Mantén el motor encendido para tener control sobre el vehículo.
Permanece dentro del auto
- En la mayoría de los casos, es más seguro permanecer dentro del vehículo, ya que ofrece protección frente a objetos que caen, vidrios y escombros. Sujeta el volante firmemente y mantén el cinturón de seguridad abrochado.
Evita estacionarte cerca de estructuras peligrosas
- No intentes acercarte a tu casa o a un edificio cercano mientras ocurre el sismo. Evita estacionarte junto a muros, postes eléctricos, árboles grandes o construcciones dañadas.
Enciende las luces de emergencia
- Si es posible, enciende las luces de emergencia para que otros conductores te vean y se reduzca el riesgo de colisiones.
No uses el celular mientras dura el temblor
- Evita distracciones. Guarda el celular y concéntrate en mantener el control del vehículo y la seguridad. Solo úsalo después para reportar emergencias si es necesario.
Tras el temblor
- Cuando el sismo termine, avanza con precaución revisando si hay grietas en la calle, obstáculos o derrumbes. Mantente atento a réplicas, que suelen ocurrir minutos u horas después del temblor principal.