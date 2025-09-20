Qué podés hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto Saber cómo actuar durante un sismo mientras estás en el vehículo puede salvar vidas. Te contamos los pasos clave para mantener la seguridad y protegerte ante el peor escenario. Por







Los temblores pueden ocurrir sin aviso, y muchas personas se encuentran dentro de sus vehículos cuando ocurre un sismo. Saber cómo reaccionar puede marcar la diferencia y ayudarte a mantener la seguridad propia y de otros. ¿Qué hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto?

Un fenómeno sísmico de este tipo se genera cuando se libera de manera súbita la energía acumulada en las rocas de la corteza terrestre. Esto ocurre principalmente por:

Movimiento de placas tectónicas : la fricción y presión entre placas provoca acumulación de tensión.

: la fricción y presión entre placas provoca acumulación de tensión. Fallamiento geológico : cuando una falla (grieta en la corteza) se rompe, la energía se libera en forma de ondas sísmicas.

: cuando una falla (grieta en la corteza) se rompe, la energía se libera en forma de ondas sísmicas. Actividad volcánica : en algunos casos, movimientos de magma generan vibraciones que se perciben como sismos.

: en algunos casos, movimientos de magma generan vibraciones que se perciben como sismos. Colapso de cavidades subterráneas (menos frecuente): minas, cuevas o depósitos naturales que ceden pueden producir temblores locales.

En pocas palabras, sucede cuando la energía acumulada supera la resistencia de las rocas, generando vibraciones que se propagan por el suelo y pueden afectar estructuras y personas en la superficie.

