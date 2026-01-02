Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar que dejó más de 40 muertos

Luego de la tragedia en Suiza donde un bar de la localidad de Crans Montana, en Suiza, se incendió durante el inicio del 2026, se dio a conocer una imagen en la que parece mostrar el motivo del incidente porque se pueden ver unas botellas con bengalas tocando el techo del bar.
En una conferencia de prensa, la Policía confirmó que el siniestro causó “decenas de muertos” y estuvo acompañado por una explosión. “Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, señalaron las autoridades en un comunicado, en el que calificaron el episodio como “grave”. La identificación de las víctimas se vio dificultada por la severidad de las quemaduras.
En la imagen se puede ver con las botellas con bengalas llegan hacia el techo y eso podría haber causado el fuego posterior.
Con esta imagen, quedó descartada una de las teoría de la Fiscalía sobre un atentado terrorista. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En la misma línea, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.
Una argentina que se encuentra en Suiza contó que en “un comunicado de prensa en donde confirmaron que hay 40 fallecidos y cientos de personas en grave estado. Las autoridades tuvieron que trasladar a varias de las personas heridas a diferentes hospitales de la región"