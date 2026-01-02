2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar que dejó más de 40 muertos

Una imagen recorrió las redes sociales y deja en evidencia el inicio del caos: botellas con bengalas que podrían haber sido el motivo del incidente.

Por
La tragedia dejó cerca de 40 muertos.

La tragedia dejó cerca de 40 muertos.

Redes sociales

Luego de la tragedia en Suiza donde un bar de la localidad de Crans Montana, en Suiza, se incendió durante el inicio del 2026, se dio a conocer una imagen en la que parece mostrar el motivo del incidente porque se pueden ver unas botellas con bengalas tocando el techo del bar.

El futbolista de 19 años fue trasladado a Alemania.
Te puede interesar:

Tragedia en Suiza: quién es el futbolista que sufrió heridas de gravedad y lucha por su vida

En una conferencia de prensa, la Policía confirmó que el siniestro causó “decenas de muertos” y estuvo acompañado por una explosión. “Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, señalaron las autoridades en un comunicado, en el que calificaron el episodio como “grave”. La identificación de las víctimas se vio dificultada por la severidad de las quemaduras.

En la imagen se puede ver con las botellas con bengalas llegan hacia el techo y eso podría haber causado el fuego posterior.

Suiza

Con esta imagen, quedó descartada una de las teoría de la Fiscalía sobre un atentado terrorista. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En la misma línea, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

Una argentina que se encuentra en Suiza contó que en “un comunicado de prensa en donde confirmaron que hay 40 fallecidos y cientos de personas en grave estado. Las autoridades tuvieron que trasladar a varias de las personas heridas a diferentes hospitales de la región"

Noticias relacionadas

Emmanuel Macron y Friedrich Merz dieron sus mensajes de inicio de año con alertas sobre el conflicto Rusia-Ucrania. 

Friedrich Merz y Emmanuel Macron advierten que la amenaza de Rusia pone en riesgo a toda Europa

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra tres supuestas narcolanchas en el Caribe

Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. 

Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto"

El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.

El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

Rating Cero

Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

Conmoción en Hollywood: encuentran muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones en un hotel

El nuevo look de Cande Tinelli, con un tono caramelo luminoso que acompañó su cierre de año y reforzó su identidad estética.

La impresionante transformación de Cande Tinelli para el verano: "No sé de qué color es mi pelo"

Hay shows confirmados hasta noviembre.

Música en vivo: 2026 arranca con una agenda repleta de shows internacionales

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

últimas noticias

Báez logró la primera victoria argentina del 2026.

United Cup 2026: Argentina derrotó 3 a 0 a España y jugará contra Estados Unidos

Hace 20 minutos
Emanuele Galeppini tenía 16 años.

Conmoción: una de las promesas del deporte mundial murió en el incendio del bar de Suiza

Hace 22 minutos
play

Largas filas y decenas de vuelos demorados en Aeroparque en el comienzo de enero

Hace 41 minutos
Lalola fue una de las producciones que participó. 

Falleció un reconocido guionista de televisión: escribió La Leona, La Lola y Tratame bien

Hace 57 minutos
Sotelo estuvo en el cargo un año y medio.

Nueva baja en el Gobierno: Sotelo renunció a la secretaría de Culto y Civilización

Hace 1 hora