Un misionero murió de un flechazo luego de visitar una tribu de caníbales: la misteriosa hipótesis de su llegada

John Allen Chau intentó descender a Sentinel del Norte, un lugar remoto del Océano Índico con regalos para los ocupantes de la isla con una misión evangelizadora, pero creen que había otro propósito.

John Allen Chau murió creyendo que iniciaría el Apocalipsis

Al cumplirse siete años de la muerte de un misionero estadounidense que fue asesinado a flechazos por una de las tribus más aisladas del mundo en la Isla Sentinel del Norte, salió a la luz una misteriosa y llamativa hipótesis por el cual el joven llegó a dicha isla.

Su trágica muerte ocurrió el 17 de noviembre de 2018, cuando John Allen Chau violó la ley india, que prohíbe acercarse a menos de cinco kilómetros de la isla para proteger a los sentineleses, la “última tribu de la Edad de Piedra”.

Chau, un explorador experimentado y miembro del grupo misionero All Nations Family, llegó a la isla luego de haberle pagado a pescadores locales para que arriba de manera ilegal. En su diario, recuperado por los pescadores, relató su primer intento de contacto el 15 de noviembre. Remó en kayak con regalos (peces, una pelota de fútbol) y gritó: “Mi nombre es John, te amo y Jesús te ama”.

La respuesta fue inmediata: un joven de la tribu le disparó una flecha que impactó en la Biblia que Chau llevaba pegada al pecho, salvándole la vida.

La hipótesis por el cual el misionero llegó a una de las islas más peligrosas del mundo

Tras su peligroso lugar, Chau no interpretó como una advertencia peligrosa, sino que lo hizo como “un milagro que confirmaba su misión”, según detalló la periodista Cinthia Ruth, en un informe. “Espero que esta no sea una de mis últimas notas (...) Dios, no quiero morir”, había escrito el estadounidense en su diario.

Sin embargo, el 16 de noviembre regresó a la isla solo y a la mañana siguiente los pescadores “observaron a los nativos arrastrar el cuerpo de Chau por la arena blanca y luego enterrarlo”. El gobierno de la India intentó recuperar el cuerpo, pero desistió tras ser recibido con hostilidad.

A raíz de ello, el informe de Ruth explora una teoría “mucho más inquietante”: que la muerte de Chau no fue un accidente, sino “el objetivo mismo”.

La hipótesis, basada en los documentos de su propia iglesia, sugiere que Chau “habría 'intentado provocar el Apocalipsis para la segunda llegada de Jesús'”. La Declaración de Fe de All Nations Family detalla la creencia de predicar el evangelio “como un 'testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin'”.

En la “mente obsesiva” de Chau, los sentineleses eran “la pieza final del rompecabezas cósmico” y, al morir a manos de la última tribu no contactada, el misionero pudo creer que estaba entregando el “testimonio final” que requería la profecía, viéndose a sí mismo como “el hombre que iniciaría el Apocalipsis”.

La noticia conmocionó al mundo, aunque generó grandes debates sobre la imprudencia, el colonialismo religioso y el “complejo de Mesías”. Expertos en antropología calificaron su misión de “aventura tonta”, señalando que Chau no solo arriesgó su vida, sino la de toda la tribu, que no tiene inmunidad a las enfermedades modernas.

Por su parte, la familia del joven publicó un comunicado “perdonando a los asesinos”, y están convencidos de que el joven había querido “enseñarles la palabra de Dios” a los aborígenes, quienes no tomaron con gusto su llegada.

