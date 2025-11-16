16 de noviembre de 2025 Inicio
Nicolás Maduro ordenó "vigilia permanente" en Venezuela ante el avance militar de Estados Unidos

El presidente venezolano activó una movilización civil, militar y policial en zonas estratégicas tras la reanudación de maniobras estadounidenses en Trinidad y Tobago, en un nuevo capítulo de tensión máxima entre Caracas y Washington.

En un acto desde Caracas, Nicolás Maduro instruyó a instalar una “vigilia permanente” en seis estados del oriente venezolano y pidió a “todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares y policiales” mantenerse en alerta activa frente a lo que definió como provocaciones externas. Su orden llegó horas después de que Estados Unidos reactivara ejercicios militares en Trinidad y Tobago, una jugada que Caracas interpreta como un movimiento de presión directa sobre su frontera marítima.

El mandatario llamó a marchar “con fervor patriótico” y denunció la presencia de “barcos imperialistas” en el Caribe. La movilización deberá concentrarse en Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, este último frente a Trinidad, y ejecutarse, según subrayó, en “fusión popular-militar-policial” y “con la bandera de Venezuela en alto”.

Maduro también apuntó contra el Gobierno trinitense, al que acusó de habilitar sus aguas para “ejercicios irresponsables” que, según dijo, buscan presionar a Caracas. “Pretenden que sean amenazantes para una república que no se deja intimidar por nadie”, afirmó.

Mientras tanto, Washington intensificó su despliegue en la región con buques de guerra, aviones F-35 y el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor del mundo. Desde Estados Unidos, Donald Trump deslizó que ya tomó “en cierto modo una decisión” respecto a Venezuela y volvió a justificar las maniobras con el argumento de frenar el tráfico de drogas.

El gobierno venezolano sostiene que la operación estadounidense, identificada como Lanza del Sur, busca “sembrar un conflicto” y, desde agosto, mantiene sus propias fuerzas en estado de movilización permanente ante la presencia militar norteamericana a pocos kilómetros de sus costas.

En paralelo, medios estadounidenses informaron que altos mandos presentaron a Trump opciones actualizadas para eventuales acciones dentro de territorio venezolano, lo que elevó aún más la tensión en la región.

