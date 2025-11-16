16 de noviembre de 2025 Inicio
Referéndum en Ecuador: contundente rechazo a la reforma constitucional y otras medidas impulsadas por Noboa

También fueron rechazadas las propuestas sobre permitir bases militares extranjeras, eliminar la obligación del Estado a dar recursos a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas.

Los ecuatorianos le dijeron "No" a Noboa.

Los ecuatorianos le dijeron "No" a Noboa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió un significativo revés político al cerrarse una histórica jornada de votación en un referéndum nacional. Las cinco preguntas centrales impulsadas por el mandatario, que buscaban transformar el sistema político y de seguridad del país, fueron categóricamente rechazadas por el voto popular. El resultado marca una clara desaprobación a las propuestas de reforma constitucional del actual gobierno.

La iniciativa principal, que proponía avanzar con una reforma constitucional amplia, fue derrotada con un contundente 61,49% de los votos en contra, frente a un 38,51% que la respaldó. Esta tendencia negativa se replicó en la totalidad de las propuestas, indicando un amplio rechazo de la ciudadanía a las modificaciones estructurales planteadas por la Administración Noboa.

Una de las preguntas más sensibles, relativa a la posibilidad de habilitar nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, también fue rechazada. El "No" se impuso en esta consulta con un 60,12%, manteniendo la prohibición vigente desde 2009, cuando la base de Estados Unidos en Manta debió ser desmantelada.

La consulta popular, a la que estaban habilitados más de 13,9 millones de ecuatorianos con una asistencia superior al 80%, incluía otras reformas clave que buscaban modificar la estructura del Estado. Entre ellas, la propuesta de reducir la Asamblea Nacional de 151 a 73 miembros y la iniciativa de eliminar la financiación pública de los partidos políticos, obligándolos a sostenerse únicamente con aportes privados.

El referéndum fue promovido por Noboa, reelegido en abril hasta 2029, bajo el argumento de que la actual Constitución de 2008 –impulsada por el expresidente Rafael Correa– limita severamente su capacidad para enfrentar al crimen organizado, atraer inversiones extranjeras y generar empleo. El mandatario argumentó que recientes fallos de la Corte Constitucional, que anularon leyes fundamentales, eran el detonante de la necesidad de reformar la carta magna.

Mientras se desarrollaba el escrutinio, el presidente Noboa siguió los resultados en su residencia de playa en la comuna de Olón. En contrapartida, la principal fuerza opositora, el movimiento correísta liderado por la excandidata presidencial Luisa González, celebró la victoria del "No", habiendo hecho una intensa campaña en contra de todas las propuestas del Ejecutivo.

Este revés electoral se produce en un contexto donde el mandatario negociaba con la administración de Donald Trump un acuerdo bilateral para que Estados Unidos instalara dos bases militares en la costa ecuatoriana. El resultado de la consulta popular, al rechazar específicamente esta opción, impacta directamente en la capacidad de Noboa para concretar dichos acuerdos de presencia estratégica estadounidense en el Pacífico sudamericano.

