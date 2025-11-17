17 de noviembre de 2025 Inicio
Donald Trump pidió a los republicanos que voten a favor de publicar los archivos de Epstein

Tras la difusión de los mails, el presidente de Estados Unidos cambió su postura y le pidió al bloque oficialista que respalde el proyecto en el Congreso. "No tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás este engaño demócrata", sostuvo.

Presionado por la difusión de viejos mails de Jeffrey Epstein donde se menciona su nombre, Donald Trump cambió su postura y le pidió a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes que voten a favor de publicar los archivos gubernamentales relacionados con el empresario y delincuente sexual.

Para Oxenford, el acuerdo es un reconocimiento a la agenda de reformas de Milei.
El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo y rechazó las críticas: "Va a catalizar inversiones"

El Congreso tiene previsto debatir esta semana un proyecto que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar todo el expediente sobre el caso Epstein, quien murió en una cárcel federal en 2019 mientras esperaba el juicio por delitos sexuales y trata de personas.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical", afirmó Trump en Truth Social.

"El Departamento de Justicia ya ha entregado al público decenas de miles de páginas sobre Epstein, está investigando a varios agentes demócratas (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers, etc.) y su relación con Epstein, y el Comité de Supervisión de la Cámara puede tener todo aquello a lo que tenga derecho legalmente, ¡me da igual!", agregó.

Trump argumentó que "a nadie le importaba Jeffrey Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo que mostrar, lo habrían hecho público antes de nuestra aplastante victoria electoral". "Empecemos a hablar de los logros sin precedentes del Partido Republicano y no caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas, no para nosotros", sostuvo.

El escándalo de Epstein divide a los republicanos y, según el medio Politico, la Casa Blanca ya esperaba que una parte importante de su bloque vote a favor de publicar los documentos. Si el proyecto se aprueba, deberá pasar por el Senado y recibir la aprobación de Trump, por lo que las expectativas de que avance son bajas.

Qué dicen los mails de Jeffrey Epstein que comprometen a Donald Trump

Los correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein que se publicaron el miércoles pasado complicaron la situación del presidente estadounidense, Donald Trump, y revivieron el escándalo sobre la red de tráfico sexual que lideraba el fallecido magnate y que involucra a figuras de la élite financiera y política del país.

En uno de los correos, fechado en 2019, Epstein le aseguró al periodista Michael Wolff que Trump estaba al tanto de que captaba mujeres para sus fiestas sexuales, muchas de ellas menores de edad. "Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo", escribió.

Se refería a Ghislaine Maxwell, quien era su socia y pareja en ese momento y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente, la mujer está en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual. Según medios estadounidenses, su intención sería pedirle a Trump que le conmute la pena.

En otro mail de 2011, Epstein afirmó que Trump había "pasado horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual. "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido", sostuvo.

Los demócratas tacharon el nombre de la víctima que aparece en ese correo, pero los republicanos del Comité señalaron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, que murió a principios de año, insistió mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

