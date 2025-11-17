17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las ganancias de Arcor se desplomaron un 74%, golpeadas por el freno del consumo y la pérdida financiera

La drástica caída en sus utilidades se produjo durante los primeros nueve meses de 2025. La compañía cerró el periodo con una ganancia neta consolidada de $97.772 millones, muy por debajo de los resultados extraordinarios del año anterior.

Por
El freno en la demanda fue particularmente notable en el mercado local

El freno en la demanda fue particularmente notable en el mercado local, que representa el 67,8% de las ventas.

arcor.com

El Grupo Arcor reportó una drástica caída del 74% en sus utilidades durante los primeros nueve meses de 2025, un resultado que atribuyó a la combinación de un consumo interno debilitado y un fuerte impacto negativo de la gestión financiera. La compañía cerró el periodo con una ganancia neta consolidada de $97.772 millones, muy por debajo de los resultados extraordinarios del año anterior.

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan
Te puede interesar:

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

La facturación consolidada de Arcor se ubicó en $3,51 billones, una cifra que la empresa detalló que se vio afectada porque "los aumentos de precios se ubicaron por debajo de la inflación interanual", erosionando los márgenes operativos del negocio de alimentos. A su vez, la evolución del tipo de cambio generó una "devaluación en términos reales" que impactó negativamente en la valuación de activos y pasivos.

El freno en la demanda fue particularmente notable en el mercado local, que representa el 67,8% de las ventas. La compañía enfrentó un escenario de consumo masivo que no logró recuperarse, con caídas en categorías clave de alimentos básicos. No obstante, se destacó una leve recuperación en volúmenes de segmentos como golosinas, chocolates y galletitas.

En fuerte contraste con la debilidad del consumo masivo, las divisiones industriales, agronegocios y packaging mostraron el mejor desempeño del grupo, aportando solidez al balance. Estas actividades, impulsadas principalmente por las exportaciones y la eficiencia de la estructura productiva integrada, registraron mayores volúmenes y permitieron mejorar los márgenes operativos.

A pesar de la caída en ventas y la presión inflacionaria, Arcor logró mejorar su margen operativo. El resultado operativo ascendió a $237.574 millones, equivalente al 6,8% de las ventas, superando el 6% del periodo anterior. Este resultado positivo fue posible gracias a una gestión eficiente de costos y a un estricto control del gasto, ayudando a mitigar el impacto del contexto macroeconómico.

El factor determinante en el desplome de las utilidades fue el capítulo financiero. El grupo registró una pérdida financiera de $98.698 millones, revirtiendo la ganancia extraordinaria de $421.751 millones obtenida en 2024. Este giro se explica por la apreciación del peso en términos reales y la aplicación de la norma contable internacional (NIC 21) sobre la falta de intercambiabilidad de monedas.

A pesar del escenario complejo, Arcor mantuvo su plan de inversiones, destinando $150.359 millones a activos fijos, con foco en equipamiento y modernización de plantas para sostener la competitividad exportadora. La empresa anticipó que el desempeño futuro dependerá de la evolución del consumo interno y la volatilidad de los mercados financieros y geopolíticos.

Noticias relacionadas

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 18 de noviembre

Los American Depositary Receipts (ADRs) registraron fuertes caídas.

Los ADRs retrocedieron hasta 6,1% y el S&P Merval perforó los 2.000 puntos en dólares

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

La Canasta de Crianza subió en octubre: se necesitan más de $557 mil para un niño en edad escolar

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Pérdida del poder adquisitivo: Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región

Milei y Caputo celebraron el dato en redes sociales.

El Gobierno anunció que el sector público tuvo superávit primario y financiero en octubre

Segunda Usina tiene historia especial y paisajes serranos que invitan a relajarse. 

Viajar a Córdoba: el pueblito de aguas calmas que necesitás para desconectarte al 100%

Rating Cero

La Renga, de Mataderos al mundo.
play

La Renga lanzó un nuevo álbum en vivo grabado durante su gira europea en 2024

Esto es clave porque los X-Men del UCM no serán una continuación de nada. No heredarán las tramas de Fox, no arrastrarán decisiones pasadas, no deberán encajar con actores previos.

Quiénes serían los nuevos líderes de los X-Men en las próximas películas de Marvel

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

La pieza grabada por McCartney se titula Bonus Track.

Paul McCartney lanzará un "tema silencioso" para protestar contra el avance de la IA en la industria músical

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

últimas noticias

Trump, Infantino y la Copa del Mundo.

Tendrán prioridad para tramitar la visa estadounidense quienes hayan sacado entradas para el Mundial

Hace 18 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Advierten que los recortes en ayuda de Estados Unidos y Europa provocarían 22,6 millones de muertes

Hace 58 minutos
play

Corrupción en ANDIS: el mail que compromete a Diego Spagnuolo

Hace 1 hora
Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Netflix aplicó aumentos de hasta el 25% en noviembre: cuánto cuesta cada plan

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre.

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre

Hace 2 horas