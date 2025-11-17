Cristina Kirchner, en el Día del Militante Peronista: "Es hora de decidir qué país queremos construir" La expresidenta reunió en San José 1111 a representantes de más de 80 economistas que trabajaron un documento con propuestas para un modelo productivo y federal del siglo XXI. Por







Cristina Kirchner reunió a economistas en el Día del Militante Peronista: "Es hora de decidir qué país queremos construir"

Cristina Kirchner eligió el Día del Militante Peronista para mostrar una señal hacia el debate interno del Partido Justicialista. En su sede de San José 1111, recibió a un grupo de economistas que, en representación de más de 80 profesionales, le entregaron un documento con propuestas para un “modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”.

Según detalló la expresidenta en un tuit publicado en la tarde del lunes, el trabajo fue elaborado a lo largo de 45 jornadas por distintas comisiones técnicas del PJ y supera las 400 páginas.

Cristina remarcó que no se trata de un texto cerrado, sino de “una hoja de ruta abierta al debate y a la acción” que será presentada formalmente ante el partido para iniciar su discusión.

En su mensaje, la exmandataria sostuvo que el país atraviesa “una encrucijada histórica” marcada por tensiones geopolíticas globales, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales.

En ese escenario, planteó la necesidad de “abandonar la macroeconomía del desacuerdo” y avanzar hacia un modelo centrado en “desarrollo con soberanía, producción e inclusión”.

Cristina cerró con un llamado político directo: “Es hora de decidir qué país queremos construir; porque la crisis argentina no es solo económica… es una crisis de proyecto de país”. image