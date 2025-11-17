Conflicto comercial por un buque uruguayo varado en Turquía con casi 3.000 vacas: los motivos Las 2.900 vacas retenidas hace más de tres semanas frente a Bandirma siguen sin poder desembarcar. Montevideo insiste en que se trata de un conflicto privado, pero admite el impacto sobre el bienestar animal y la imagen del país. Por







Unas 2.900 vacas uruguayas se encuentran hace más de tres semanas varadas a bordo del Spiridon II, fondeado en el mar de Mármara, Turquía, tras un bloqueo administrativo originado en una disputa comercial y en observaciones sobre certificados veterinarios.

Las autoridades turcas rechazaron el ingreso el 21 de octubre al detectar fallas en los identificadores electrónicos y por 469 bovinos cuyos datos no coincidían con las listas oficiales. El barco había partido de Montevideo el 19 de septiembre en una operación para 15 importadores.

El Ministerio de Ganadería uruguayo negó irregularidades sanitarias y reiteró que se trata de “un diferendo entre privados”, aunque reconoció la preocupación por el tiempo que los animales llevan a bordo, tras más de 50 días de viaje.

En una reunión bilateral, Uruguay y Turquía coincidieron en preservar el vínculo comercial. El gobierno planteó la necesidad de descargar en un puerto alternativo, preferentemente europeo, para evitar un retorno al país, considerado inviable por bienestar animal.

Fuentes exportadoras confirmaron que el importador aceptó redireccionar el buque, sin divulgar destino. Datos de MarineTraffic muestran que el Spiridon II ya navega hacia el oeste, sin terminal confirmada.

Expertos en bienestar animal advierten sobre el impacto reputacional. ONG internacionales denunciaron la antigüedad del barco, las condiciones del transporte y la posible muerte de decenas de animales durante la espera.