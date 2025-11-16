Denuncian que turistas adinerados pagaban para disparar contra civiles indefensos en Sarajevo durante la guerra de Bosnia

La Justicia italiana abrió una investigación a partir de una denuncia presentada por el periodista y escritor Ezio Gavazzeni.

La Fiscalía de Milán abrió una investigación formal sobre ciudadanos italianos que habrían participado en los llamados "safaris de francotiradores" durante el asedio de Sarajevo en la Guerra de Bosnia , un conflicto que se desarrolló entre 1992 y 1996.

Las denuncias, que resurgen tras años de rumores, apuntan a que los sospechosos, de origen italiano y otras nacionalidades, pagaron grandes sumas de dinero para disparar contra civiles indefensos en la capital bosnia.

Los informes alegan que estos disparos se habrían efectuado desde posiciones controladas por las fuerzas serbias en las colinas que rodean Sarajevo, convirtiendo el sitio en una macabra "cacería humana".

El fiscal Alessandro Gobbis está a cargo de la investigación, que persigue cargos de homicidio voluntario múltiple con los agravantes de crueldad y motivos abyectos , un delito que no está sujeto a prescripción en el sistema judicial italiano.

Según los testimonios recopilados, los "turistas de la guerra" habrían desembolsado entre 80.000 y 100.000 euros (en valor actual) por la oportunidad de actuar como francotiradores "por diversión" durante los fines de semana .

Sarajevo Guerra Bosnia

"El aspecto más morboso fue que existía una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana para disparar a civiles: adultos, mujeres, niños, embarazadas, soldados", explicó Edin Subaši, ex general de brigada bosnio y antiguo agente de inteligencia militar, a la cadena bosnia N1.

La apertura de la investigación se basa en la denuncia presentada por el periodista y escritor Ezio Gavazzeni, quien trabajó recopilando documentación y testimonios para sustentar la veracidad de estos hechos.

El asedio de Sarajevo se prolongó por 1.425 días, considerado el más largo en la historia moderna de una capital, y resultó en la muerte de más de 11.000 civiles bajo el fuego constante de francotiradores y bombardeos.

Los sospechosos identificados provienen principalmente de regiones del norte de Italia como Piamonte, Triveneto y Lombardía, y se los ha descrito como individuos acaudalados con una afición por las armas, que ingresaban a la zona vía Belgrado hasta la localidad serbobosnia de Pale.