Un influencer captó un inquietante video de una tarántula infectada con un virus zombie y se volvió viral Un investigador mostró en una grabación los terroríficos efectos del hongo Cordyceps, que ataca el sistema nervioso de su víctima. El denominado "hongo zombie" cobró protagonismo recientemente por la serie The Last of Us de HBO. Por







Cordyceps es un género de hongos que ataca principalmente a los invertebrados, devorando lentamente su cuerpo mientras se apodera de su sistema nervioso.

Un inquietante video de una tarántula infectada con un "hongo zombie" se viralizó en redes sociales luego de que un investigador e influencer mostró en una grabación los terroríficos efectos del hongo c ordyceps, que ataca el sistema nervioso de su víctima. El denominado "hongo zombie" cobró protagonismo recientemente por la serie The Last of Us de HBO y el videojuego con el mismo nombre.

El estreno de The Last of Us, despertó la curiosidad sobre cuál es el riesgo que un virus parasitario de origen fúngico infecte a los humanos y los transforme en zombies. Pero, el cordyceps infecta únicamente a insectos o pequeños invertebrados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Ketola (@chrisketola) Como por ejemplo, el caso que publicó el investigador Chris Ketola en sus redes sociales. En medio de una caminata nocturna, el influencer junto a su equipo se topó con una tarántula infectada por cordyceps. Allí explicó que este tipo de hongo "ataca principalmente a los invertebrados, devorando lentamente su cuerpo mientras se apodera de su sistema nervioso". "Esta especie particular de cordyceps infecta a las tarántulas y es bastante rara", añadió Ketola. En la grabación informó que la araña fue infectada por el hongo, que se apoderó de su sistema nervioso, cuando murió el hongo brotó de su cuerpo, permitiendo que las esporas se extendieran a otra tarántula desprevenida. Por último, comentó que "cuando digo especies de Cordyceps es verdad que cada grupo de invertebrados tiene su propia especie de Cordyceps que los infecta, así que esto realmente es horrible".