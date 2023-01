Científicos rusos intentan despertar un "virus zombie" encontrado en un mamut congelado

El Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología de Rusia (VECTOR), tiene un nuevo objetivo: extraer el material celular que contiene los virus que creen, podría haber matado a los mamuts y llevarlo al laboratorio para realizar una serie de elementos.

Según expertos en el tema, esta noticia es alarmante ya que los "paleovirus" prehistóricos estuvieron congelados por millones de años y no se sabe cómo pueden afectar el sistema inmunológico de los humanos. El centro VECTOR, es mundialmente conocido por una desgracia, ya que una de sus sucursales liberó por accidentalmente esporas del virus antrax en el año 1979.

Jean-Michel Claverie, profesor de microbiología de la Universidad de Aix-Marseille en Francia, en diálogo con el diario Daily Mail, describió a la investigación que realiza VECTOR como "terrible". Además, explicó que "estoy totalmente en contra. Es muy, muy arriesgado. Nuestros sistemas inmunológicos nunca se encontraron con este tipo de virus".

El hongo Cordyceps de "The Last of Us" es real: ¿Cómo actúa y qué provoca?

El nuevo estreno de HBO, basado en el icónico videojuego que lleva el mismo nombre, despertó la curiosidad sobre cuál es el riesgo que un virus parasitario de origen fúngico infecte a los humanos y los transforme en zombies. ¿Es posible?

"The Last of Us" plantea un futuro apocaliptico, donde gran parte de la humanidad fue infectada por un hongo que domina el cerebro de los humanos y los tranforma en zombies.

Después de que el mundo padeció con la pandemia del Covid-19, la posibilidad que una amenaza invisible afecte a las personas está latente.

Durante el inicio del primer capítulo, la serie plantea que existe hongo que afecta a los insectos, como el Cordyceps, donde al infectarlo viaja a su cerebro para poder controlarlo. "Altera la conducta, le dice que hacer, a donde ir y comienza a a alimentarse de su huésped desde adentro sin dejar que su víctima muera", explican.

Con esta información, se siembra la inquietud a lo largo de la serie y fuera de ella también. ¿Puede ocurrir de esta manera el fin de la especie humana?