Emiliano Rolón remitió una nota al presidente Pedro Alliana para oficializar su salida definitiva del cargo que ocupaba desde 2023. La Cámara de Diputados impulsaba un proceso de destitución por "mal desempeño de funciones". Alba Rocío Cantero ocupará su cargo de manera interina.

El colapso de Ueno Bank dejó a cientos de miles de ahorristas sin acceso a sus respectivos depósitos.

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, presentó su renuncia este martes en la ciudad de Asunción a raíz del inminente proceso de juicio político promovido en su contra por la Cámara de Diputados por "mal desempeño de funciones" en torno al escándalo financiero de Ueno Bank.

El titular del Ministerio Público remitió una nota al presidente Pedro Alliana para oficializar su salida definitiva. La Presidencia de la República confirmó la recepción del documento que cesa en funciones a Rolón, quien ocupaba el cargo desde 2023, y anunció a Alba Rocío Cantero, de 50 años, para la titularidad interina.

La crisis institucional estalló tras el colapso del banco digital Ueno Bank. La entidad financiera sufrió una intervención por comprobados problemas de insolvencia, situación que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus respectivos depósitos.

El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Arturo Daniel, apuntó contra las demoras en diligencias procesales decisivas y los presuntos tratos diferenciados a sospechosos. "Este señor se tiene que ir", afirmó el abogado al exigir el recambio de autoridades.

La institución legal emitió además un severo pronunciamiento sobre las investigaciones en causas sensibles. "El Colegio de Abogados del Paraguay considera que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la credibilidad institucional hacen necesario que el Fiscal General del Estado evalúe su continuidad en el cargo y presente su renuncia. (...) En las presentes circunstancias, dar un paso al costado constituiría un acto de grandeza y de patriotismo", agrega el pronunciamiento.

El descargo de la Fiscalía General antes de la renuncia de Emiliano Rolón

Horas previas a la dimisión, la Fiscalía General del Estado difundió un descargo de siete páginas para intentar una defensa oficial. "La complejidad de los hechos investigados, la pluralidad de personas y entidades involucradas, la dimensión patrimonial de las operaciones examinadas y sus eventuales ramificaciones nacionales e internacionales exigen una explicación que no se limite a la enumeración de diligencias procesales, sino que permita comprender el contexto en el cual fueron adoptadas las decisiones fiscales", dice el texto.

COMUNICADO Y DESCARGO INSTITUCIONAL DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO pic.twitter.com/LI5JWHLo9q — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 17, 2026

El desenlace se precipitó por la resolución de las bancadas oficialistas con mayoría legislativa, quienes acordaron impulsar la destitución en el parlamento. "En conjunto, los colegas de las bancadas A y B que genera la mayoría en la Cámara de Diputados decidimos acompañar el juicio político al fiscal general del Estado", dijo el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Latorre detalló la urgencia de avanzar con el enjuiciamiento tras evaluar el daño provocado a la confianza pública del país. "Entendemos lo delicado de la situación. Entendemos el gran desafío que tenemos de estabilizar nuestra nación y devolver la institucionalidad a la República. Tenemos presente a los ahorristas para que puedan recuperar sus haberes y estabilizar el sistema financiero", sostuvo.