10 de noviembre de 2026 Inicio
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Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña: qué había adentro

La Fiscalía y la Policía lograron vulnerar el mecanismo de seguridad en la mansión de San Bernardino. Buscaban pruebas por la quiebra financiera, pero el espacio oculto tras una pared falsa arrojó un desenlace inesperado en la causa.

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El expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado.

El expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado.

Agentes fiscales y policiales lograron abrir la bóveda oculta en la mansión del destituido presidente Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay, en el marco de la investigación tras el cierre por insolvencia del Ueno Bank.

Andrea Benítez destruyó documentos de Santiago Peña.
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El espacio se encontraba completamente vacío. Los intervinientes no hallaron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior del habitáculo, una incógnita que mantenía en vilo a los ciudadanos desde el allanamiento del domingo.

La bóveda contaba con una doble puerta y se ocultaba tras una pared falsa. Las autoridades sortearon la primera barrera durante el operativo inicial, pero el segundo acceso presentaba un complejo mecanismo de protección de procedencia israelí.

La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento que el expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado. La defensa sostuvo ante la Justicia que el espacio de alta seguridad funcionaría como una habitación de pánico.

Santiago Peña financió la propiedad con sumas escandalosas

La residencia de verano pasó de inmediato a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Los militares abandonaron la custodia y el inmueble quedó a cargo de la ministra Teresa Rojas de Jara.

La construcción de la propiedad tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (u$s1.250.000). El exmandatario financió este monto con préstamos otorgados por la misma entidad bancaria que hoy se encuentra bajo investigación judicial.

Ueno Bank otorgó a Peña dos créditos simultáneos por 3.548.000.000 de guaraníes (u$s575.200) el 13 de mayo de 2024. Las cuotas mensuales alcanzaban los 239.000.000 de guaraníes (u$s38.750), cifra equivalente a seis veces su sueldo presidencial de 37.908.800 guaraníes (u$s6.150).

El Ministerio Público investiga a Peña por los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio tras el colapso del Grupo Vázquez. El exjefe de Estado cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial en la ciudad de Asunción.

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