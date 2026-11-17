La Libertad Avanza busca reunir las diez firmas que le faltan para avanzar con la iniciativa que impulsa Javier Milei, en un momento de alta tensión con Patricia Bullrich. Según supo C5N, el dictamen de mayoría se lograría este miércoles.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado , presidida por Agustín Coto , debatirá la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, que necesita diez firmas para obtener dictamen y quedar en condiciones de llegar al recinto. Según supo C5N , existe la chance de que se extienda la reunión y se logre el dictamen de mayoría este miércoles.

Al iniciar la reunión, Coto anunció que La Libertad Avanza no tenía la "voluntad" de acordar un dictamen de mayoría este martes y adelantó: "No hay una voluntad en el día de hoy de buscar la firma de un dictamen, se va a mocionar poner la comisión en cuarto intermedio para continuar con el trabajo mañana ".

De esta manera, se procedió con la lectura por secretaría de una propuesta para incorporar artículos antes de ceder la palabra a quienes quisieran disertar.

"Estamos propiciando una reforma sustancial teniendo en cuenta lo que está ocurriendo por única vez en 43 años de democracia: Milei es el único presidente cuyo uso excesivo de decretos de necesidad y urgencia, que alcanzan a 84, superan las 61 leyes sancionadas en los dos primeros años de gobierno ", advirtió el senador del bloque Justicialista Jorge Capitanich .

El exgobernador de Chaco pidió "plantear reformas de carácter institucional para que las instituciones funcionen con la fortaleza necesaria para garantizar la democratización absoluta de la representación política". " Los partidos políticos tienen que tener financiamiento asegurado y formación permanente ", apuntó el legislador.

Capitanich señaló que la suspensión de las PASO "no es un problema económico, es un problema político". "Es pretender claramente tener una estrategia para eliminar opositores y para impedir la participación democrática de la oposición", apuntó.

En referencia a las últimas modificaciones incorporadas, su compañera de bloque Juliana Di Tullio cuestionó: "¿Quién se preparó del oficialismo para responder las preguntas que tenemos acerca de este proyecto? ¿El presidente de la comisión, la presidenta de la bancada?".

El senador Daniel Pablo Bensusán, también del bloque Justicialista, apuntó contra el artículo 18 que establece por cuánto tiempo regirá la reforma electoral. "Es genial, decir ‘las disposiciones rigen exclusivamente para el proceso electoral 2027’. Estamos haciendo una ley coyuntural para el año que viene nada más y el año que viene borramos todo de un plumazo", criticó.

"Queremos que Milei no tenga PASO, que Milei acuerde con algunos gobernadores… escríbanlo directamente y digan qué resultado quieren obtener el año que viene y a la miércoles", deslizó el legislador.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, llamó "mamarracho" al proyecto y sentenció: "Venimos acá a las apuradas como siempre, sin proyecto, y vamos a terminar en el recinto con la versión número 15 dando lectura por el secretario administrativo que no entiende lo que está leyendo y después hay que darle permiso a la Secretaría Parlamentaria para que corrija todo el desastre que hicieron. Así estamos legislando en el país, esa es la calidad institucional que estamos teniendo".

El senador cuestionó: "¿Cuál es la causal de todo esto? El problema es que Milei y su programa político están desplomados".

Su compañero de bloque José Neder propuso ir a un cuarto intermedio por 10 días para estudiar el último borrador que dispuso el oficialismo este martes en vez de volver a reunirse mañana, pero la mayoría votó a mano alzada a favor de continuar este miércoles. Así, terminó el encuentro entre reclamos por el diseño de la Boleta Única de Papel con colectoras.

Por qué La Libertad Avanza no consiguió las firmas que necesitaba para el dictamen de mayoría

La negociación llega con números ajustados. Según los últimos relevamientos, el oficialismo contaba con ocho firmas: seis de La Libertad Avanza y dos de aliados. Los respaldos identificados eran los de Eduardo Vischi, de la UCR, y Alejandra Vigo, de Córdoba, aunque esta última reclamó modificaciones al texto.

Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para alcanzar el número necesario, el Gobierno todavía debía convencer a Rodolfo Suárez, también radical, y a Carlos Espínola, de Corrientes. En tanto, Flavio Fama, de la UCR catamarqueña, y Carolina Moisés, de Convicción Federal, todavía no habían definido su posición.

La reunión de comisión será el primer filtro. Sin embargo, conseguir el dictamen no garantiza que la iniciativa pueda convertirse en ley. Para aprobarla en el recinto, el Senado necesita reunir 37 votos afirmativos, una mayoría que el oficialismo todavía debe construir.

El PRO adelantó que acompañará la reforma electoral propuesta por el Gobierno

El PRO fijó públicamente su posición sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y confirmó que acompañará tanto la aprobación de Ficha Limpia como la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Lo hizo a través de un comunicado publicado este martes en su cuenta oficial de X, en la previa de una reunión parlamentaria clave para el futuro de la iniciativa.

"En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", expresó el partido en el comienzo de su publicación.

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia.



También acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección… — PRO (@proargentina) November 17, 2026

Además, confirmó que también respalda la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados.

Sobre los demás puntos de la reforma, el PRO consideró positivo que se abra una discusión amplia para construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios.