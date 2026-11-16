16 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo Ueno Bank: trasladarán a Santiago Peña a una cárcel de militar de extrema seguridad

El expresidente permanecía detenido con prisión preventiva en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial. Luego de denuncias por presuntos privilegios, el juez Osmar Legal ordenó que sea enviado al penal de Viñas Cue.

Por
Santiago Peña

Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por juicio político.

El expresidente del Paraguay Santiago Peña será trasladado a una cárcel militar en Asunción. Así lo ordenó este lunes el juez Osmar Legal luego de denuncias sobre presuntos privilegios en la el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía la prisión domiciliaria luego de ser destituido e inició un juicio político por su relación con el escándalo financiero de Ueno Bank.

Alliana habló tras el escándalo de Ueno Bank.
Te puede interesar:

Caso Ueno Bank: Pedro Alliana aseguró que "el sistema financiero está fortalecido"

El exmandatario está siendo investigado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos. El magistrado ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado” y que al expresidente Peña se le asigne un lugar de reclusión “que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los co-procesados”.

Según medios locales, el Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.

Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Peña: qué había adentro

Agentes fiscales y policiales lograron abrir la bóveda oculta en la mansión del destituido presidente Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay, en el marco de la investigación tras el cierre por insolvencia del Ueno Bank.

El espacio se encontraba completamente vacío. Los intervinientes no hallaron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior del habitáculo, una incógnita que mantenía en vilo a los ciudadanos desde el allanamiento del domingo.

La bóveda contaba con una doble puerta y se ocultaba tras una pared falsa. Las autoridades sortearon la primera barrera durante el operativo inicial, pero el segundo acceso presentaba un complejo mecanismo de protección de procedencia israelí.

La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento que el expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado. La defensa sostuvo ante la Justicia que el espacio de alta seguridad funcionaría como una habitación de pánico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei se comunicó con au par guaraní.

Milei le aseguró a Aliana que cuente con Argentina: "Tiene un socio, un aliado y un amigo"

Gustavo Alfaro confirmó que fue alcanzado por la crisis de Ueno Bank.

Alfaro confirmó que fue afectado por Ueno Bank: "Hoy no hablamos de fútbol, hablamos como pueblo"

El expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado.

Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Santiago Peña

Andrea Benítez destruyó documentos de Santiago Peña.

Caso Ueno Bank: detuvieron a la funcionaria que destruyó documentos de Santiago Peña

La mansión de verano de Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino.

Crisis en Paraguay: encontraron una bóveda oculta en la casa de Santiago Peña y buscan la forma de abrirla

Paraguay afronta una severa crisis económica.

Crisis en Paraguay: eliminarán multas e intereses a los afectados por el colapso de Ueno Bank

Rating Cero

El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

El cantante de cuarteto se casó luego de un memorable concierto.

Es uno de los cantantes argentinos del momento y se acaba de casar con su novia de toda la vida

Su primera compra fue en 2019, cuando tenía 25 años, y nunca la había hecho pública.

Una famosa conductora contó cómo hizo para comprarse dos departamentos a sus 32 años: "Me da vergüenza decirlo"

Marcelo Véliz, referente de la guaracha santiagueña.

El mensaje de Marcelo Véliz tras el grave accidente que sufrió en Tucumán: "Estamos sanos y salvos"

El periodista fue protagonista de una pelea con su hermano.
play

Pelea con empujones y gritos en vivo: un famoso conductor tuvo un fuerte encontronazo con su hermano

Luego de haberse distanciado por unos días, volvieron a mostrarse juntos.

Son muy famosos, se habían separado hace dos semanas y ya se mostraron juntos otra vez: se dieron otra oportunidad

últimas noticias

La Policía investiga una posible conexión narco.

Al menos ocho muertos y cinco heridos tras una seguidilla de ataques armados en el sur de Brasil

Hace 3 minutos
Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

El riesgo país no cede y comenzó la semana al alza: volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos

Hace 16 minutos
Lionel Scaloni confirmó a Dibu Martínez titular contra Costa Rica.

Scaloni confirmó la vuelta de un titular en la Selección contra Costa Rica y anticipó más cambios

Hace 16 minutos
El Cabezón volvió a ser protagonista tras una última confesión dada a conocer.

Marcelo Tinelli contó cuál fue el momento más difícil que vivió hace muy poco: "No se lo deseo a nadie"

Hace 30 minutos
El informe arbitral se refiere al partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

"Quedate en el suelo": el informe del árbitro tras el escándalo entre Deportivo Madryn y Maipú

Hace 36 minutos