Escándalo Ueno Bank: trasladarán a Santiago Peña a una cárcel de militar de extrema seguridad El expresidente permanecía detenido con prisión preventiva en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial. Luego de denuncias por presuntos privilegios, el juez Osmar Legal ordenó que sea enviado al penal de Viñas Cue. Por Agregar C5N en









Santiago Peña, expresidente de Paraguay destituido por juicio político.

El expresidente del Paraguay Santiago Peña será trasladado a una cárcel militar en Asunción. Así lo ordenó este lunes el juez Osmar Legal luego de denuncias sobre presuntos privilegios en la el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, donde cumplía la prisión domiciliaria luego de ser destituido e inició un juicio político por su relación con el escándalo financiero de Ueno Bank.

El exmandatario está siendo investigado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos. El magistrado ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado” y que al expresidente Peña se le asigne un lugar de reclusión “que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los co-procesados”.

Según medios locales, el Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.

Reuters Lograron abrir la bóveda secreta de la mansión de Peña: qué había adentro Agentes fiscales y policiales lograron abrir la bóveda oculta en la mansión del destituido presidente Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay, en el marco de la investigación tras el cierre por insolvencia del Ueno Bank.

El espacio se encontraba completamente vacío. Los intervinientes no hallaron objetos de valor ni dinero en efectivo en el interior del habitáculo, una incógnita que mantenía en vilo a los ciudadanos desde el allanamiento del domingo.

La bóveda contaba con una doble puerta y se ocultaba tras una pared falsa. Las autoridades sortearon la primera barrera durante el operativo inicial, pero el segundo acceso presentaba un complejo mecanismo de protección de procedencia israelí. La fiscal Silvia González explicó al término del procedimiento que el expresidente indicó el lugar exacto de la llave a través de su abogado. La defensa sostuvo ante la Justicia que el espacio de alta seguridad funcionaría como una habitación de pánico.