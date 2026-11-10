10 de noviembre de 2026 Inicio
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Caso Ueno Bank: detuvieron a la funcionaria que destruyó documentos de Santiago Peña

La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, fue sorprendida por las cámaras de seguridad mientras eliminaba evidencia antes de que ingresaran los fiscales a las oficinas de la empresa.

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Andrea Benítez destruyó documentos de Santiago Peña.

Andrea Benítez destruyó documentos de Santiago Peña.

En el marco de las investigaciones por el colapso financiero de Ueno Bank y posterior destitución del presidente Santiago Peña, la jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, fue detenida este lunes en Asunción y se suma a la lista de funcionarios aprehendidos.

La mansión de verano de Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino.
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La ejecutiva fue sorprendida por el Ministerio Público mientras destruía documentación clave sobre operaciones bursátiles del expresidente paraguayo Santiago Peña, quien permanece en prisión preventiva tras la destitución en el Congreso.

El procedimiento estuvo a cargo de los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta. Durante la inspección en la sede de la casa de bolsa en Paseo Galería, los investigadores hallaron en un basurero lleno de hojas rotas. Las impresiones se habrían realizado esa misma mañana a las 11:45, apenas unos minutos antes del arribo de la comitiva judicial.

Tras el hallazgo, Benítez fue imputada por el hecho punible de frustración de la ejecución penal. Entre los fragmentos de papel recuperados por los peritos se identificaron direcciones de correo electrónico pertenecientes a altos ejecutivos del Grupo Vázquez, conglomerado propietario del grupo empresarial.

“El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”, detalló el Ministerio Público a través de un comunicado oficial.

La crisis en Ueno Bank desat&oacute; un estallido social, pol&iacute;tico y econ&oacute;mico en Paraguay.

La crisis en Ueno Bank desató un estallido social, político y económico en Paraguay.

Allanamientos simultáneos al entorno del expresidente

De forma paralela al operativo en la casa de bolsa, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en las viviendas residenciales de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos exfuncionarios se encuentran actualmente imputados y bajo prisión preventiva; Carvallo se había entregado a las autoridades el pasado 7 de noviembre.

Estas intervenciones en la capital se suman a la inspección realizada el día previo en la residencia de verano de Peña, ubicada en San Bernardino (a 50 kilómetros de Asunción). En dicho inmueble, la comitiva incautó computadoras, documentación diversa y un teléfono celular, además de detectar una bóveda de alta seguridad cuya apertura requerirá de equipos técnicos especializados.

Santiago Peña fue destituido mediante juicio político el pasado 6 de noviembre por la totalidad de los 44 senadores presentes. La resolución le retiró la condición de senador vitalicio y los fueros correspondientes, derivando en su inmediata detención en su domicilio. Con este desenlace, se convierte en el segundo mandatario paraguayo removido del cargo por esta vía constitucional desde la destitución de Fernando Lugo en 2012.

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