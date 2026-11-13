Javier Milei le aseguró a Pedro Aliana que cuente con Argentina: "Tiene un socio, un aliado y un amigo"

Luego de la visita de León XIV, el jefe de Estado retomó la agenda política regional y confirmó que mantuvo una comunicación con el flamante mandatario paraguayo, que tomó el poder luego del escándalo financiero de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña.

El presidente Javier Milei mantuvo una "cálida conversación" con Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay que tomó el poder luego de la destitución del exmandatario Santiago Peña, involucrado en el escándalo financiero de Ueno Bank. Según informó el jefe de Estado en su cuenta de X, " le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa ".

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"La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad", expuso Milei.

A posterior, y de cara a la nueva presidencia de Alliana, el jefe de Estado manifestó "el compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos".

"Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", concluyó Milei en un escrito donde no hizo referencias a la situación de Peña, exmandatario que desde comenzado su mandato le había manifestado su apoyo político.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana ( @AllianaPedro ), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta…

El flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana, confirmó que las personas afectadas por la disolución de Ueno Bank quedarán dispensadas de pagar multas, intereses y cargos por demora, con el objetivo de aliviar su situación económica en medio de la crisis en ese país tras el cierre de la institución monetaria.

Alliana encabezó una reunión junto al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en el que pidió aplicar medidas que atenúen el impacto de la situación en Paraguay. Tras el encuentro, el mandatario que reemplazó al presidente destituido Santiago Peña informó que solicitó "facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con este banco".

En tal sentido, el jefe de Estado defendió la disposición y remarcó que "ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó". La decisión apunta a evitar nuevas multas a los contribuyentes e impedir que se profundice la asfixia económica a la población.