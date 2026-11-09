9 de noviembre de 2026 Inicio
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Crisis en Paraguay: encontraron una bóveda oculta en la casa de Santiago Peña y buscan la forma de abrirla

En el marco de la causa por el colapso de Ueno Bank, la justicia allanó la casa del expresidente e investiga una bóveda oculta detrás de una pared falsa. Las autoridades buscan cómo abrir su sofisticado sistema de seguridad mientras avanza la crisis por la caída del banco digital.

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La mansión de verano de Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino.

La mansión de verano de Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino.

Santiago Peña está cada vez más complicado tras descubrirse una bóveda oculta detrás de una pared en su mansión durante un allanamiento vinculado al colapso de Ueno Bank. Las autoridades paraguayas intentan determinar cómo abrir el sofisticado sistema de seguridad de la estructura mientras investigan las presuntas irregularidades financieras que derivaron en la destitución y detención del exmandatario.

Paraguay afronta una severa crisis económica.
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El Ministerio Público de Paraguay ordenó el allanamiento de la casa de verano del expresidente Santiago Peña en San Bernardino y descubrió una bóveda oculta detrás de una pared falsa que no logró abrir. El operativo forma parte de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank, causa por la que el exmandatario fue destituido mediante un juicio político en el Senado y permanece detenido en el Regimiento Escolta Presidencial.

Durante el procedimiento en San Bernardino, los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore no pudieron entrar al interior de la bóveda debido a que la estructura cuenta con un sofisticado sistema de seguridad israelí con reconocimiento de iris.

La mansión de 1015 metros cuadrados construidos sobre un predio de más de 5000 metros cuadrados, valuada en 2 millones de dólares, quedó bajo la lupa judicial. Edificada entre 2024 y 2025 durante la gestión presidencial de Santiago Peña, la obra tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes (entre 1,2 y 1,3 millones de dólares), financiada principalmente mediante el Ueno Bank.

La Fiscalía investiga el origen de los fondos tras constatar que Peña obtuvo dos créditos simultáneos con dicho banco en mayo de 2024 por 3.548 millones de guaraníes (567.254 dólares). El foco está puesto en la capacidad de pago del exmandatario, ya que las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes (38.250 dólares), una suma que equivalía a seis veces su salario oficial como jefe de Estado.

Bóveda secreta en la casa de Peña: la Fiscalía evalúa una detonación controlada para abrir la segunda compuerta

Ante la imposibilidad de superar el sofisticado sistema de seguridad de la bóveda hallada en la mansión de San Bernardino, los investigadores analizan alternativas extremas para acceder a su interior. El fiscal Christian Benítez confirmó que, como el compartimento cuenta con una segunda barrera de acceso invicta, se estudia realizar una detonación controlada supervisada por expertos en explosivos, además de evaluar el traslado de la exprimera dama, Leticia Ocampos, para probar su acceso biométrico.

La estructura blindada, que sospechan que también podría funcionar como una habitación de pánico, presenta una complicación técnica añadida: está construida bajo una piscina y en una zona elevada de la propiedad. Esta mansión, valuada en 2 millones de dólares y edificada entre 2024 y 2025 con créditos de Ueno Bank, continúa bajo peritaje mientras la Justicia define la estrategia más segura para forzar el compartimento sin destruirlo ni poner en riesgo el operativo.

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