Trump presionó a Zelenski con atacar a Rusia si Estados Unidos le entrega armas de largo alcance

En las últimas horas, medios como Financial Times y The Washington Post aseguraron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le preguntó a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, si podía atacar Moscú y San Petersburgo , si les entregaban armas de largo alcance.

Esta conversación salió a la luz en las últimas horas, pero se habría dado durante el 4 de julio. Días antes, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, habló con Trump y le dejó claro que Moscú no renunciará a sus objetivos en Ucrania.

La conversación duró más de una hora, donde el presidente ruso se mostró dispuesto a entablar conversaciones con Kiev, pero bajo ciertas condiciones: insistió en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y reconozca las ganancias territoriales de Rusia, que actualmente ocupa las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este, y Kherson y Zaporiyia, en el sur.

trump zelenski.jpg

La conversación entre Trump y Zelenski se dio tiempo después, donde el presidente estadounidense le planteó la posiblidad de atacar Moscú y San Petersburgo si le entregaban misiles de largo alcance. A lo que el mandatario ucraniano respondió: "Por supuesto. Podemos si nos das las armas".

Desde el diario The Washington Post expresaron que "la determinación de Trump de presionar a Putin quedó patente en una conversación que mantuvo la semana pasada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según me contó una fuente. Trump le preguntó a Zelensky por qué no atacaba Moscú. ‘Podemos hacerlo si nos dan las armas’, respondió Zelensky. Trump dijo que Ucrania debía ejercer más presión sobre Putin, no solo en Moscú, sino también en San Petersburgo".

El lunes pasado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció desde la Casa Blanca que Ucrania recibirá armamento como parte de un nuevo acuerdo con Estados Unidos: "Significa que Ucrania obtendrá cantidades realmente masivas de equipo militar, tanto para la defensa aérea como misiles y municiones".