La Iglesia se le planta a Donald Trump: el arzobispo de Chicago criticó las deportaciones masivas "La Iglesia está con los migrantes y no se quedará callada cuando se niegue la dignidad", advirtió el cardenal Blase Cupich, en un claro rechazo a la política migratoria del gobierno republicano.







"Todos venimos de familias inmigrantes", advirtió el arzobispo de Chicago.

El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, criticó abiertamente las deportaciones masivas puestas en marcha por el gobierno de Donald Trump y declaró de forma inequívoca que "la Iglesia está con los migrantes".

Cupich se convirtió en una prominente voz opositora a la actual política migratoria de la administración republicana. En un video de apenas dos minutos de duración, el cardenal denunció el impacto humano de las redadas y detenciones, señalando que "familias están siendo destrozadas, niños se quedan con miedo, y comunidades son sacudidas".

"Estas acciones hieren el alma de nuestra ciudad", advirtió el arzobispo de Chicago. Además, subrayó que las parroquias y escuelas de la arquidiócesis "no rechazarán a quienes buscan consuelo" y que la Iglesia "no se quedará callada cuando se niegue la dignidad".

Por último, Cupich envió un mensaje directo a los inmigrantes indocumentados: "Han trabajado duro. Han formado familias. Han contribuido a esta nación. Se han ganado nuestro respeto". Y concluyó su declaración con la promesa de que, como arzobispo, insistirá en que sean "tratados con dignidad", y haciendo un llamado a la sociedad a recordar que "todos venimos de familias inmigrantes".

