Tras la cumbre de Alaska, los líderes europeos advirtieron que Rusia "no puede vetar" el ingreso de Ucrania a la UE y la OTAN Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Friedrich Merz, entre otros, expresaron su voluntad de avanzar hacia una reunión trilateral entre Donald Trump, Volodomir Zelenski y Vladimir Putin. Por







Los líderes europeos indicaron que deben "continuar las conversaciones".

Los principales líderes de Europa firmaron un documento en el que expresaron su voluntad de avanzar hacia una cumbre trilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, advirtieron que Rusia "no puede vetar" el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN.

El texto fue firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el titular del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

"Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa", señalaron en el documento.

El pronunciamiento se dio al día siguiente de la cumbre entre Trump y Putin realizada en Alaska, a la que el presidente de Estados Unidos calificó como "muy productiva", aunque no llegaron a ningún acuerdo para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Qué dice el documento firmado por los líderes europeos El documento europeo señala que "los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera", aunque remarcaron que "Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial".

Además, la Coalición de los Dispuestos, integrada por 31 países que reforzaron su compromiso de ayuda a Ucrania, manifestó estar lista para asumir un rol activo y aclaró que "no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN". Los firmantes insistieron en que "corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio" y que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza". También asumieron el compromiso de "mantener la presión sobre Rusia" y de "reforzar las sanciones y ampliar las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera".