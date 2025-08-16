16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la cumbre de Alaska, los líderes europeos advirtieron que Rusia "no puede vetar" el ingreso de Ucrania a la UE y la OTAN

Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Friedrich Merz, entre otros, expresaron su voluntad de avanzar hacia una reunión trilateral entre Donald Trump, Volodomir Zelenski y Vladimir Putin.

Por
Los líderes europeos indicaron que deben continuar las conversaciones.

Los líderes europeos indicaron que deben "continuar las conversaciones".

Los principales líderes de Europa firmaron un documento en el que expresaron su voluntad de avanzar hacia una cumbre trilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, advirtieron que Rusia "no puede vetar" el ingreso de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN.

Tras la cumbre con Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania
Te puede interesar:

Tras la cumbre entre Putin y Trump, Rusia lanzó un ataque con 85 drones y un misil a Ucrania

El texto fue firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el titular del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

"Tal y como prevé el presidente Trump, el siguiente paso debe ser ahora continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá próximamente. También estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para celebrar una cumbre trilateral con el apoyo de Europa", señalaron en el documento.

El pronunciamiento se dio al día siguiente de la cumbre entre Trump y Putin realizada en Alaska, a la que el presidente de Estados Unidos calificó como "muy productiva", aunque no llegaron a ningún acuerdo para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Qué dice el documento firmado por los líderes europeos

El documento europeo señala que "los líderes acogieron con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump por detener la matanza en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera", aunque remarcaron que "Ucrania debe contar con garantías de seguridad inquebrantables para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial".

Además, la Coalición de los Dispuestos, integrada por 31 países que reforzaron su compromiso de ayuda a Ucrania, manifestó estar lista para asumir un rol activo y aclaró que "no deben imponerse limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN".

Los firmantes insistieron en que "corresponderá a Ucrania tomar decisiones sobre su territorio" y que "las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza". También asumieron el compromiso de "mantener la presión sobre Rusia" y de "reforzar las sanciones y ampliar las medidas económicas para ejercer presión sobre la economía de guerra de Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta reunión se realizará después del encuentro entre Trump y Putin en Alaska. 

Zelenski viajará a Washington para reunirse con Donald Trump y "discutir" sobre el fin de la guerra con Rusia

El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. 

León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas"

Los líderes se volvieron a ver las caras este viernes en Alaska. 

Trump y Putin, tras su histórica cumbre en Alaska: "Tuvimos una reunión muy productiva"

Javier Milei junto a Volodimir Zelenski.

Milei dialogó con Zelenski y ratificó el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia

Primero Zelenski se reunirá  con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Zelenski llegó a Berlín para reunirse con sus aliados y tener una cumbre virtual con Trump

Cumbre entre Putin y Trump: Zelenski se manifestó.

Cumbre entre Trump y Putin: Zelenski aseguró que cualquier decisión "sin Ucrania" es "contra la paz"

Rating Cero

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Conocé todos los rumores que circulan al rededor de la reconocida cantante

¿Katy Perry con un importante político? Con quién fue vista la cantante y alimentó los rumores de pareja

últimas noticias

Luis Petri, Karina Milei y Martín Menem, tras la afiliación.

El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

Hace 12 minutos
El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

Hace 13 minutos
Se comenzaron a confirmar los candidatos para octubre.

A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatos

Hace 37 minutos
play
Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.

Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

Hace 1 hora
El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad

Hace 1 hora