Tras el gesto de Corina Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio es intransferible

La entrega de la medalla que María Corina Machado hizo al presidente Donald Trump generó una reacción inmediata desde Oslo.

Por
Daniel Torok / The White House

Frente a la repercusión internacional del gesto por parte de la líder opositora venezolana, tanto la Academia del Premio Nobel de la Paz como el Comité noruego difundieron una aclaración técnica para reafirmar que el galardón es estrictamente personal e intransferible. Subrayaron que su carácter oficial no admite cesiones de ningún tipo, ni siquiera a través de gestos simbólicos de alto impacto político.

Donald Trump y Lula da Silva.
Lula da Silva contra la Doctrina Donroe: "Este hemisferio nos pertenece a todos"

La institución con sede en Noruega aclaró que la medalla, el diploma y la dotación económica quedan vinculadas de manera permanente al premiado original. Así, sin importar el destino de esos objetos o quién los conserve, el registro oficial de la Fundación Noble seguirá reconociendo exclusivamente a María orina Machado como la ganadora de 2025. La identidad del galardonado es una decisión definitiva e irrevocable del Comité encargado.

El gesto de la líder opositora venezolana durante su visita a la Casa Blanca fue presentado como un reconocimiento a Trump por su papel en la diplomacia regional tras la captura de Nicolás Maduro. Por su parte, la Academia recordó que el Nobel se concede por contribuciones evaluadas hasta el momento del anuncio y que el Comité no interviene en la actividad política posterior de los premiados.

Por último, la organización también precisó que los estatutos permiten a cualquier premiado conservar, regalar, vender o donar su medalla y su diploma sin restricciones. Con este comunicado, el Comité busca resguardar el prestigio del Noble frente a los vaivenes geopolíticos. y aunque el traspaso de la medalla en Washington sirvió para sellas una alianza política, en el registro oficial de la autoría de la Paz 2025 seguirá correspondiendo, de manera inalterable, a la dirigente venezolana.

maria corina machado

Donald Trump confirmó que María Corina Machado le llevó la medalla del Premio Nobel de la Paz

El mandatario se encontró con Machado en la Casa Blanca y, luego, confirmó el encuentro mediante un agradecimiento público. "Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo", inició su comunicado.

La expectativa estaba puesta en qué sucedería con la entrega de la distinción, que la galardonada había prometido obsequiar al norteamericano. "María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", confirmó Trump, incluso antes de que empezaran a circular las primeras fotos que los confirmaron.

El enunciado terminó con un "¡Gracias, María!" que parece augurar un futuro de diálogo entre ambos, y que dejaría atrás las palabras que el presidente de los Estados Unidos había expresado sobre Machado. "No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", declaró unos días antes.

