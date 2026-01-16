Video: así salió María Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz

La extracción de la líder opositora se concretó en diciembre y fue organizada por Grey Bull Rescue, una compañía fundada por un exintegrante de las fuerzas especiales de Estados Unidos que se dedica a rescatar personas en lugares peligrosos.

María Corina Machado logró salir de Venezuela gracias a un operativo realizado por una empresa estadounidense conformado por exintegrantes de fuerzas armadas especiales.

A mediados de diciembre, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz , en Noruega: su llegada a la ceremonia sucedió luego de una salida cinematográfica de Venezuela, donde se encontraba escondida. Ahora, difundieron un video inédito que muestra cómo fue su salida del país que en aquel entonces seguía gobernado por Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos.

El operativo de extracción de Machado lo realizó Grey Bull Rescue , una compañía que se dedica a rescatar personas en los lugares más peligrosos del mundo. Esta empresa fue fundada por Bryan Stern , un veterano de las fuerzas especiales norteamericanas, quien en la actualidad es uno de los encargados de organizar las misiones.

Precisamente, Grey Bull Rescue fue quien difundió el video de la salida de Machado de Venezuela, que comenzó por la vía terrestre eludiendo controles policiales y militares. Luego, tomó una pequeña lancha durante la noche que la llevó hasta la isla de Curazao.

Machado contó que durante esa navegación se rompió una vértebra en la espalda debido a la fuerza del viento y el mar que hicieron mover a la lancha constantemente. “Me hice daño porque el oleaje era muy fuerte, olas de más de dos metros con mucho viento, y nos perdimos en el mar, perdimos la señal GPS. El teléfono satelital tampoco funcionaba”, dijo ante la prensa este viernes en Washington, cuando fue a reunirse con el presidente Donald Trump.

En diciembre, el equipo de Grey Bull Rescue, integrado por exintegrantes de fuerzas de operaciones especiales, veteranos de inteligencia y reservistas tanto del Ejército como de la Marina , tuvo tres días para idear el plan de extracción de Machado.

Según los detalles difundidos en el video, el viaje duró 14 horas y durante todo momento implicó no solo eludir controles militares, puertos y aeropuertos. Además, recurrieron a varias tácticas de engaño para pasar desapercibidos ante las fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas.

María Corina Machado afirmó que "Venezuela va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos"

Después de su esperado encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, María Corina Machado habló en conferencia de prensa desde Washington, apoyó la intervención militar y aseguró que "Venezuela va a ser libre con el apoyo de Estados Unidos y de su presidente".

En el marco del evento realizado por The Heritage Foundation, la líder opositora dio detalles de su reunión bilateral con el mandatario estadounidense, a la vez que reiteró su deseo de volver a Venezuela "lo más pronto posible".

"Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente, discutimos todo lo que ello implica. Espero que muchos de ustedes puedan hacerlo conmigo”, manifestó.

María Corina Machado le entregó la Medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump Daniel Torok / The White House

En la misma línea, se refirió a la revuelta social del país tras la captura de Nicolás Maduro, pero es optimista y asegura que “en Venezuela estamos dando los pasos a una transición verdadera”, aseguró.

Sobre la situación política de Venezuela, en ausencia de Maduro, Machado opinó que "Delcy Rodríguez solo está cumpliendo órdenes" y que "la transición tiene que tener el apoyo del pueblo venezolano. Es su derecho ejercer la soberanía popular". Igualmente, advirtió que ella no puede ofrecerles a los venezolanos "confianza, reencuentro, Estado de derecho, participación ciudadana. Por tanto, eso no es sostenible y ella lo sabe. Por eso estamos avanzando hacia la verdadera instauración de la democracia”.

Ante este escenario y también sobre la posibilidad de hablar sobre futuras elecciones y profundizar en el ejercicio de la soberanía popular, fue cauta: "No voy a adelantarme a poner fechas ni calendarios, porque sería una irresponsabilidad".