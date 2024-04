Tras el ataque, Irán se considera "vengado" y advirtió a Israel que no responda

Irán advirtió a Israel y sus aliados que no respondan al ataque, ya que fue "en legítima defensa".

Tras el ataque con más de 300 misiles y drones de parte de Irán a Israel durante la noche del sábado, desde Teherán pidieron que no haya una reacción a su agresión , a la que presentaron como una respuesta justificada al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco.

Desde Irán justificaron ante la ONU que "la acción militar de Irán es una respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestra sede diplomática en Damasco" y señalaron que el ataque se llevó a cabo en base "al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la legítima defensa".

Durante las dos últimas semanas, las autoridades iraníes habían estado afirmando su voluntad de "castigar" a Israel tras la muerte de siete Guardianes de la Revolución, entre ellos dos generales de la Fuerza Quds, su brazo de operaciones exteriores, en la destrucción del consulado iraní en Siria por un ataque atribuido a Israel el 1 de abril.

Embed - Qué es el DOMO de HIERRO que INTERCEPTA los MISILES que llegan a ISRAEL

Tras el anuncio del ataque, Irán llamó a Estados Unidos a "mantenerse al margen" de su conflicto con Israel. El mayor general iraní Mohammad Bagheri indicó que las autoridades de su país habían "enviado un mensaje a Estados Unidos advirtiendo que si cooperaban con Israel para sus posibles próximas acciones, sus bases ya no serán seguras".

En tanto, el sábado a la noche, miles de personas se concentraron después del ataque en la plaza Palestina de Teherán, coreando "muerte a Israel" y "muerte a Estados Unidos".

Las autoridades israelíes no revelaron su decisión de contragolpear, pero no se descarta la posibilidad de golpear en territorio iraní, probablemente apuntando a instalaciones militares o nucleares. Varios países aconsejaron a sus ciudadanos no viajar a la zona.