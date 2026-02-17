Una estrella de Hollywood fue detenida en el carnaval de Estados Unidos Durante las celebraciones del conocido Mardi Gras, un importante actor de cine norteamericano protagonizó un verdadero escándalo y ahora deberá enfrentarse a dos causas por agresión simple. + Seguir en







El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf, el actor estrella de Hollywood que protagonizó Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, fue detenido este martes a la madrugada después de protagonizar una violenta pelea durante las celebraciones de Mardi Gras, como se conoce el carnaval en Estados Unidos.

Según informó Variety, el medio de Estados Unidos especializado en espectáculos, LaBeouf ahora deberá enfrentarse a dos causas judiciales por agresión simple.

Los hechos comenzaron poco después de la medianoche, cuando el actor de Hollywood tuvo que ser atendido por médicos ante un malestar de salud que aún no trascendió. Luego, LaBeouf fue "escoltado fuera del bar", donde se desató el enfrentamiento con personas desconocidas.

shia labeouf Shia Labeouf fue detenido después de protagonizar una pelea en la puerta de un bar. Durante los últimos días, el actor de Transformers e Indiana Jones fue visto en varios bares del barrio Uptown de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, en donde protagonizó diferentes episodios de tensión.

En el bar Ms Mae's, el portero Robert Skuse contó que el actor llegó "en estado ebrio y algo beligerante" y, en medio del bullicio del desfile Bacchus, intentó llamar la atención preguntando: "¿Sabés quién soy?". Los empleados le pidieron que se retirara, después de que intentara mostrar sus habilidades como "cantinero de celebridad".