Una estrella de Hollywood fue detenida en el carnaval de Estados Unidos

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.
Shia LaBeouf, el actor estrella de Hollywood que protagonizó Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, fue detenido este martes a la madrugada después de protagonizar una violenta pelea durante las celebraciones de Mardi Gras, como se conoce el carnaval en Estados Unidos.
Según informó Variety, el medio de Estados Unidos especializado en espectáculos, LaBeouf ahora deberá enfrentarse a dos causas judiciales por agresión simple.
Los hechos comenzaron poco después de la medianoche, cuando el actor de Hollywood tuvo que ser atendido por médicos ante un malestar de salud que aún no trascendió. Luego, LaBeouf fue "escoltado fuera del bar", donde se desató el enfrentamiento con personas desconocidas.
Durante los últimos días, el actor de Transformers e Indiana Jones fue visto en varios bares del barrio Uptown de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, en donde protagonizó diferentes episodios de tensión.
En el bar Ms Mae's, el portero Robert Skuse contó que el actor llegó "en estado ebrio y algo beligerante" y, en medio del bullicio del desfile Bacchus, intentó llamar la atención preguntando: "¿Sabés quién soy?". Los empleados le pidieron que se retirara, después de que intentara mostrar sus habilidades como "cantinero de celebridad".
Otros testigos aseguraron que LaBeouf fue visto en el club Dos Jefes, donde "era más ruidoso que todos y daba instrucciones de actuación a una chica en la barra". Algunos empleados describieron la presencia del actor como problemática: "Está aterrorizando la ciudad", aseguró uno de ellos, que prefirió no revelar su identidad.
En las últimas dos décadas, LaBeouf fue detenido varias veces por delitos relacionados a ebriedad pública, agresiones menores y conducta desordenada. Además, fue denunciado por abuso. En 2021, el actor decidió internarse en una clínica para superar su adicción al alcohol y otras sustancias.