IR A
IR A

Una estrella de Hollywood fue detenida en el carnaval de Estados Unidos

Durante las celebraciones del conocido Mardi Gras, un importante actor de cine norteamericano protagonizó un verdadero escándalo y ahora deberá enfrentarse a dos causas por agresión simple.

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos

El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf, el actor estrella de Hollywood que protagonizó Transformers e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, fue detenido este martes a la madrugada después de protagonizar una violenta pelea durante las celebraciones de Mardi Gras, como se conoce el carnaval en Estados Unidos.

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.
Te puede interesar:

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

Según informó Variety, el medio de Estados Unidos especializado en espectáculos, LaBeouf ahora deberá enfrentarse a dos causas judiciales por agresión simple.

Los hechos comenzaron poco después de la medianoche, cuando el actor de Hollywood tuvo que ser atendido por médicos ante un malestar de salud que aún no trascendió. Luego, LaBeouf fue "escoltado fuera del bar", donde se desató el enfrentamiento con personas desconocidas.

shia labeouf
Shia Labeouf fue detenido después de protagonizar una pelea en la puerta de un bar.

Shia Labeouf fue detenido después de protagonizar una pelea en la puerta de un bar.

Durante los últimos días, el actor de Transformers e Indiana Jones fue visto en varios bares del barrio Uptown de la ciudad de Nueva Orleans, en el estado norteamericano de Luisiana, en donde protagonizó diferentes episodios de tensión.

En el bar Ms Mae's, el portero Robert Skuse contó que el actor llegó "en estado ebrio y algo beligerante" y, en medio del bullicio del desfile Bacchus, intentó llamar la atención preguntando: "¿Sabés quién soy?". Los empleados le pidieron que se retirara, después de que intentara mostrar sus habilidades como "cantinero de celebridad".

Otros testigos aseguraron que LaBeouf fue visto en el club Dos Jefes, donde "era más ruidoso que todos y daba instrucciones de actuación a una chica en la barra". Algunos empleados describieron la presencia del actor como problemática: "Está aterrorizando la ciudad", aseguró uno de ellos, que prefirió no revelar su identidad.

En las últimas dos décadas, LaBeouf fue detenido varias veces por delitos relacionados a ebriedad pública, agresiones menores y conducta desordenada. Además, fue denunciado por abuso. En 2021, el actor decidió internarse en una clínica para superar su adicción al alcohol y otras sustancias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Murió Robert Duvall 

Murió Robert Duvall, actor de El Padrino y leyenda de Hollywood

Un repaso por 100 años de historia: ¿Cómo pasamos de las salas silenciosas del cine mudo al streaming en el celular? 

Día Mundial del Cine: ¿cómo cambió la forma de ver películas en 100 años?

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

El actor fallecido dejó a su viuda y 6 hijos en la pobreza.

Steven Spielberg encabezó la colecta de u$s2 millones para James Van Der Beek

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

últimas noticias

Miles de personas asistieron al festival solidario organizado por la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Miles de vecinos de Lomas de Zamora participaron del festival solidario "Carnaval en Comunidad"

Hace 18 minutos
El Mardi Gras es la celebración del carnaval en Estados Unidos, típico de la ciudad de Nueva Orleans.

Shia LaBeouf fue detenido en el carnaval de Estados Unidos

Hace 32 minutos
Martínez Quarta, Quintero y Moreno fueron los elegidos para presentar la camiseta.

Sorpresa en River: la camiseta más discutida tendrá su debut oficial en la Copa Argentina

Hace 47 minutos
El Comando Sur de Estados Unidos se despliega por el mar Caribe y el océano Pacífico. 

Estados Unidos intensifica su ofensiva en el Caribe: hundió tres embarcaciones

Hace 1 hora
El Congreso destitiyó este miércoles a José Jerí. 

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Hace 1 hora