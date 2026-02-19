Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli Juana Tinelli sorprendió a sus seguidores al confirmar en pleno streaming su relación con un joven influencer. El gesto romántico frente a cámara terminó con semanas de rumores y convirtió el romance en tendencia en redes sociales. + Seguir en







¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

La confirmación llegó de manera inesperada durante una transmisión en vivo.

La pareja venía dando señales en redes que habían despertado rumores.

Un gesto frente a cámara selló el anuncio y desató la viralización.

El romance se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales. ¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli? Juana Tinelli confirmó su romance con un reconocido influencer y el anuncio sorprendió a sus seguidores en plena transmisión en vivo.

La hija del famoso conductor decidió blanquear su relación de una manera muy acorde a su generación: frente a cámara y sin comunicado previo. El momento ocurrió durante un vivo en el canal de él, donde ambos compartieron risas, anécdotas y, finalmente, un gesto que terminó con las especulaciones.

Con este anuncio, la pareja se convirtió en uno de los temas más comentados del día, confirmando que el amor también puede nacer y consolidarse frente a miles de espectadores en tiempo real.

Tinelli y Mazza Como fue el anuncio de la pareja de Juana Tinelli y Tomás Mazza El romance entre Juana Tinelli y Tomás Mazza venía generando rumores desde hacía semanas. Interacciones en redes sociales, comentarios cómplices y apariciones compartidas habían despertado la atención de los seguidores.

Sin embargo, la confirmación llegó de manera inesperada. Durante una transmisión en vivo, Juana participó del streaming del influencer y, en medio de una charla distendida, ambos comenzaron a contar cómo se conocieron y cómo pasó la amistad a algo más.

El momento clave llegó cuando decidieron sellar la confirmación con un beso frente a cámara. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales y convirtió el romance en tendencia. Tomás Mazza es un streamer e influencer que construyó su popularidad a través de transmisiones en vivo donde combina humor, charlas informales y participación activa con su comunidad. Con una fuerte presencia digital, logró posicionarse como una de las figuras jóvenes del streaming argentino. Por su parte, Juana Tinelli mantiene un perfil más reservado que el de su padre, pero es activa en redes sociales y suele compartir momentos de su vida personal y profesional.