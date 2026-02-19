Dramático operativo en Entre Ríos: una madre y su hija desaparecieron tras un intenso temporal Una vivienda en la ciudad de Paraná se derrumbó tras las abundantes lluvias que provocaron el desborde del arroyo Colorado. Se desplegó un amplio operativo de emergencia para dar con una mujer y una niña que permanecen desaparecidas. Por + Seguir en







Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos.

Una madre y su hija son buscadas intensamente en Entre Ríos luego de haber sido arrastradas por la corriente de un arroyo desbordado durante el temporal que azotó la provincia en las últimas horas. Según informaron las autoridades, ambas se encontraban dentro de una vivienda ubicada a la vera del arroyo Colorado, que se desplomó por el aumento repentino del caudal de agua.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando una vivienda ubicada en la intersección de las calles Blas Parera y Brown, en las inmediaciones del arroyo Colorado, se desplomó como consecuencia intensa caída de agua que desbordó el cauce. Dentro de la casa se encontraban cinco integrantes de una misma familia: tres de ellos lograron ser rescatados con vida en medio del operativo de emergencia, mientras que continúa la intensa búsqueda de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Kiara Barrios, de 10, quienes permanecen desaparecidas.

Según informaron en medios locales, el caso generó conmoción en la zona y movilizó a bomberos, policías y equipos de rescate. Asimismo, se desplegó un gran operativo de búsqueda que incluyó desde rastrillajes en el arroyo, como también el trabajo en conjunto de buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil, para dar con las víctimas del temporal.

“Ha llovido más de 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, explicó Lucas García, de Protección Civil. El funcionario detalló que el operativo se concentra en la zona del arroyo Colorado y los rastrillajes se realizan tanto en el cauce del arroyo como en zonas aledañas, río abajo, donde podría haber arrastrado la corriente a las víctimas.

El episodio volvió a evidenciar la vulnerabilidad de las viviendas construidas en zonas inundables de Entre Ríos y la necesidad de reforzar medidas preventivas frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos. Las autoridades entrerrianas insisten en evitar la permanencia cerca de arroyos durante tormentas, acatar las evacuaciones y denunciar edificaciones en áreas de riesgo. Mientras tanto, la comunidad permanece expectante ante el operativo de búsqueda, en un escenario marcado por la alerta meteorológica y la posibilidad de nuevas lluvias que podrían agravar la situación.