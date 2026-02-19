19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dramático operativo en Entre Ríos: una madre y su hija desaparecieron tras un intenso temporal

Una vivienda en la ciudad de Paraná se derrumbó tras las abundantes lluvias que provocaron el desborde del arroyo Colorado. Se desplegó un amplio operativo de emergencia para dar con una mujer y una niña que permanecen desaparecidas.

Por
Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. 

Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. 

Una madre y su hija son buscadas intensamente en Entre Ríos luego de haber sido arrastradas por la corriente de un arroyo desbordado durante el temporal que azotó la provincia en las últimas horas. Según informaron las autoridades, ambas se encontraban dentro de una vivienda ubicada a la vera del arroyo Colorado, que se desplomó por el aumento repentino del caudal de agua.

regresan las tormentas fuertes y el granizo al amba: a que hora llueve
Te puede interesar:

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando una vivienda ubicada en la intersección de las calles Blas Parera y Brown, en las inmediaciones del arroyo Colorado, se desplomó como consecuencia intensa caída de agua que desbordó el cauce. Dentro de la casa se encontraban cinco integrantes de una misma familia: tres de ellos lograron ser rescatados con vida en medio del operativo de emergencia, mientras que continúa la intensa búsqueda de Patricia Mena, de 32 años, y su hija Kiara Barrios, de 10, quienes permanecen desaparecidas.

Según informaron en medios locales, el caso generó conmoción en la zona y movilizó a bomberos, policías y equipos de rescate. Asimismo, se desplegó un gran operativo de búsqueda que incluyó desde rastrillajes en el arroyo, como también el trabajo en conjunto de buzos tácticos, bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil, para dar con las víctimas del temporal.

Ha llovido más de 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, explicó Lucas García, de Protección Civil. El funcionario detalló que el operativo se concentra en la zona del arroyo Colorado y los rastrillajes se realizan tanto en el cauce del arroyo como en zonas aledañas, río abajo, donde podría haber arrastrado la corriente a las víctimas.

El episodio volvió a evidenciar la vulnerabilidad de las viviendas construidas en zonas inundables de Entre Ríos y la necesidad de reforzar medidas preventivas frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos. Las autoridades entrerrianas insisten en evitar la permanencia cerca de arroyos durante tormentas, acatar las evacuaciones y denunciar edificaciones en áreas de riesgo. Mientras tanto, la comunidad permanece expectante ante el operativo de búsqueda, en un escenario marcado por la alerta meteorológica y la posibilidad de nuevas lluvias que podrían agravar la situación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

El SMN emitió alerta por tormentas y calor extremo. 

A pesar del calor extremo, rige una alerta por tormentas y granizo para varias provincias de Argentina

Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

La Ciudad de Buenos Aires vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas.

Alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo sigue la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 26 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 28 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 30 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 31 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 39 minutos