Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una producción sueca que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan thrillers nórdicos. La plataforma estrenó La tierra del pecado, una miniserie de apenas 5 episodios creada, escrita y dirigida por Peter Grönlund y protagonizada por Krista Kosonen y Mohammed Nour Oklah, que incluye drama, misterio y crimen en un relato crudo que construye un clima inquietante de principio a fin.

Esta ficción, disponible desde el 2 de enero y ambientada en la península de Bjäre en Escania, generó gran repercusión entre la crítica especializada y se ubicó rápidamente como una de las series más recomendadas del gigante del streaming para los fanáticos del policial.

La producción, que retoma las claves del policial nórdico en un relato estructurado en torno al cliffhanger que deja cada capítulo en un momento de máxima tensión invitando al maratón, presenta a dos detectives opuestos de Malmö que investigan la desaparición de un adolescente en una comunidad rural atravesada por secretos y tensiones históricas.

Con una protagonista que recuerda a Saga Norén de la aclamada serie El puente, la producción captura la esencia del thriller escandinavo contemporáneo y ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal en un abanico de problemáticas que se enlazan con precisión narrativa.

La Tierra del pecado Netflix Netflix: sinopsis de La tierra del pecado La tierra del pecado sigue la historia de la inspectora Dani Anttila, una detective brillante y poco convencional de Malmö que carga con conflictos personales incluyendo un hijo con problemas de abuso de sustancias, y a quien le asignan un nuevo compañero, Malik, un detective relativamente novato con quien no termina de entenderse al inicio.

La trama se desarrolla cuando un adolescente llamado Silas Duncke desaparece en la zona rural de la península de Bjäre, donde se mezclan la costa marina, terrenos cultivables, pantanos y bosques que esconden el pecado que da nombre a la serie. La investigación sacude a una comunidad de Escania atravesada por secretos y tensiones históricas cuando el cuerpo de Silas aparece en una granja, transformando la búsqueda en un caso de homicidio que ambos detectives deberán resolver enfrentando lealtades feroces y viejas disputas familiares. la-tierra-del-pecado-netflix Tráiler de La tierra del pecado Embed - LA TIERRA DEL PECADO Trailer / Land of Sin Trailer [HD] *Trailer que subió Netflix Reparto de La tierra del pecado Krista Kosonen como Dani Anttila

Mohammed Nour Oklah como Malik

Peter Gantman como Elis Duncke

Lisa Lindgren como Kätty

Cesar Matijasevic como Oliver Anttila

Alexander Persson como Silas Duncke

William Jannert como Jon

Harry Westerlund como Harald Duncke