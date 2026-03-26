Mundial 2026: FIFA anunció cinco cambios en el reglamento La medida fue tomada con la intención de agilizar el juego, evitar las demoras permanentes y sancionar de alguna manera a los equipos que no quieren jugar. Por + Seguir en







El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció cinco cambios drásticos en el reglamento que se pondrá en marcha a partir de la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las medidas, diseñadas por la IFAB, fue tomada con la intención de agilizar el juego, el tiempo y mejorar la fluidez del mismo, lo que podría permitir transformar la dinámica de los partidos de hoy en día.

Entre algunas cuestiones, las normativas tendrán un trabajo más riguroso del árbitro en el conteo de segundos cuando un jugador que sea sustituido, en los saques laterales o incluso cuando el futbolista debe regresar al campo de juego luego de haber sido atendido por el cuerpo médico.

Por otra parte, el VAR contará con más participación y se continuará con la figura importante del capitán de los equipos quienes son los únicos que podrán acercarse al juez para solicitar algún tipo de explicación.

Mundial 2026: uno a uno, los cambios drásticos en el reglamento Sustituciones rápidas: el jugador que sea reemplazado tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, el futbolista que iba a ingresar deberá esperar un minuto, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos.

el jugador que sea reemplazado tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, el futbolista que iba a ingresar deberá esperar un minuto, dejando temporalmente a su equipo con un jugador menos. Gestión de tiempo en saques: se aplicará un conteo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si un equipo se demora, se contará como una pérdida de la posesión del balón.

se aplicará un conteo de 5 segundos para saques de banda y de meta. Si un equipo se demora, se contará como una pérdida de la posesión del balón. Atención médica: cuando un jugador recibe atención médica en el campo deberá salir y luego deberá esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta.

cuando un jugador recibe atención médica en el campo deberá salir y luego deberá esperar un minuto antes de reincorporarse, excepto si la lesión fue provocada por una falta sancionada con tarjeta. Ampliación del VAR: el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos.

el VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas que deriven en una roja, así como saques de esquina incorrectamente concedidos. Capitán y árbitros: solo el capitán puede acercarse al juez para solicitar explicaciones; el resto de jugadores pueden ser sancionados con amarilla si rodean al silbante. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheIFAB/status/2036427823083143549&partner=&hide_thread=false A player in an offside position who does not touch the ball may still be penalised for an offside offence if they interfere with an opponent by:

preventing them from playing or being able to play the ball by clearly obstructing their line of vision (especially the goalkeeper)… pic.twitter.com/IiNc8qeatY — The IFAB (@TheIFAB) March 24, 2026 Nuevas medidas del VAR en el Mundial 2026 El Video Assistant Referee (VAR) recibirá una actualización de software reglamentario fundamental. De esta manera, por primera vez, tendrá la potestad de revisar segundas tarjetas amarillas que desemboquen en una expulsión, evitando así rojas injustas que condicionen el desarrollo del torneo.