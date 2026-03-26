A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció cinco cambios drásticos en el reglamento que se pondrá en marcha a partir de la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La medida fue tomada con la intención de agilizar el juego, evitar las demoras permanentes y sancionar de alguna manera a los equipos que no quieren jugar.
A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA anunció cinco cambios drásticos en el reglamento que se pondrá en marcha a partir de la Copa Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Las medidas, diseñadas por la IFAB, fue tomada con la intención de agilizar el juego, el tiempo y mejorar la fluidez del mismo, lo que podría permitir transformar la dinámica de los partidos de hoy en día.
Entre algunas cuestiones, las normativas tendrán un trabajo más riguroso del árbitro en el conteo de segundos cuando un jugador que sea sustituido, en los saques laterales o incluso cuando el futbolista debe regresar al campo de juego luego de haber sido atendido por el cuerpo médico.
Por otra parte, el VAR contará con más participación y se continuará con la figura importante del capitán de los equipos quienes son los únicos que podrán acercarse al juez para solicitar algún tipo de explicación.
El Video Assistant Referee (VAR) recibirá una actualización de software reglamentario fundamental. De esta manera, por primera vez, tendrá la potestad de revisar segundas tarjetas amarillas que desemboquen en una expulsión, evitando así rojas injustas que condicionen el desarrollo del torneo.
Esta medida habilitará la revisión de saques de esquina mal concedidos, una de las quejas más recurrentes de los defensores en los últimos años, por lo que permitirá que las posiciones del Mundial 2026 se definan por méritos deportivos y no por errores de apreciación humana en jugadas críticas.