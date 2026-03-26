26 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en Bangladesh: un colectivo cayó a un río y murieron más de 20 personas

El ómnibus intentaba abordar un ferry cuando el conductor perdió el control y se precipitó al río Padma, al oeste del país. Entre los fallecidos se encuentran 11 mujeres, ocho niños y cuatro hombres.

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Las imágenes de la caída del colectivo en Bangladesh se volvieron virales en redes sociales.

Las imágenes de la caída del colectivo en Bangladesh se volvieron virales en redes sociales.

Captura redes sociales

Al menos 23 personas murieron el miércoles en el distrito de Rajbari, en Bangladesh, luego de que un colectivo cayera a un río, presumiblemente mientras intentaban abordar un ferry.

 
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El accidente ocurrió el miércoles a las 17:15 en la terminal de Daulatdia, en el distrito suroccidental de Rajbari, donde el ómnibus cayó al río Padma con al menos 50 pasajeros.

Entre los fallecidos se encuentran 11 mujeres, ocho niños y cuatro hombres. Si bien 22 cuerpos fueron entregados a sus familiares, uno aún no ha sido reclamado, informó el medio bangladesí Daily Star.

Más tarde, tras seis horas de operativo de búsqueda en medio de un fuerte temporal, el colectivo fue recuperado mediante una grúa, con el apoyo de buzos del servicio de bomberos y de la guardia costera.

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Las causas del accidente del colectivo en Bangladesh

El colectivo se dirigía a Dacca, con la mayoría de los pasajeros regresando a la capital tras las festividades del Eid-ul-Fitr, que marca el fin del mes sagrado del Ramadán y constituye uno de los momentos de mayor significado espiritual para la población musulmana, que es mayoría en Bangladesh. El vehículo intentaba abordar un ferry cuando el conductor perdió el control y se precipitó al río.

Las imágenes del accidente se volvieron virales en las redes sociales, mostrando cómo el ómnibus se precipita al río mientras los transeúntes gritan horrorizados, y queda completamente sumergido en pocos segundos.

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Muertes viales en un país de escasa regulación

Los accidentes mortales son relativamente comunes en esta nación del sur de Asia debido al mal estado de las rutas, el mantenimiento deficiente de los vehículos y la conducción temeraria. La Fundación para la Seguridad Vial de Bangladesh informó de más de 200 muertes durante las recientes festividades del Eid. En un incidente, un tren chocó contra un colectivo, causando la muerte de 12 personas.

La Organización Mundial de la Salud afirma que, si bien se notifican 5.000 muertes relacionadas con el tráfico cada año, estima que las cifras reales son mucho mayores, superando las 31.500, según datos de 2023.

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