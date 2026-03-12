Ataque en EEUU: un hombre chocó contra una sinagoga y desató un tiroteo El hecho ocurrió en el Temple Israel de West Bloomfield. La Policía no confirmó hasta el momento si hubo personas heridas. Una fuente local confirmó a agencias internacionales que el atacante fue abatido. El FBI emitió un comunicado. Por + Seguir en







Las fuerzas de seguridad solicitaron a la población evitar asistir al área.

Un hombre armado chocó este jueves contra el frente en una sinagoga de Michigan, en el norte de los Estados Unidos, y desató un fuerte tiroteo. La Policía local no confirmó hasta el momento si hubo personas heridas. Mientras que una fuente afirmó a la agencia AP que que el presunto atacante murió.

El FBI emitió un comunicado donde pidió a la población acercarse a las inmediaciones del lugar, donde además funciona una escuela primaria.

"El atacante llegó con un vehículo que lo introdujo en el edificio Temple Israel. La Policía emitió un comunicado donde afirmó estar al tanto de un incidente de seguridad. La fuerzas del orden están respondiendo, nuestras agencias judías están actualmente con cierre preventivo, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan alejados del área", informó el periodista de C5N Gabriel Michi en el programa De Una.

Michigan: un hombre embistió con su auto una sinagoga y se produjo un tiroteo.



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/KsMrATae5Y — C5N (@C5N) March 12, 2026 "El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y tirador activo en la Sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan", afirmó en X Kash Patel, director del organismo.

Por su parte, el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, detalló: “Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, la seguridad lo vio y lo enfrentó a tiros”.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026 En este sentido, la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, aseguró estar haciendo un seguimiento de los informes y trabajando con la Policía Estatal para obtener más información. "La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan. Espero que todos estén a salvo. Gracias a las fuerzas del orden por su rápida actuación. Esto es desgarrador", afirmó en X. NOTA EN DESARROLLO.-