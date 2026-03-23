Un avión chocó con un camión de bomberos en Nueva York: al menos dos muertos El choque entre un avión comercial y un vehículo de emergencia en plena pista desató un amplio operativo en Nueva York, con suspensión de vuelos y un saldo fatal que sacude a la aviación regional. Por + Seguir en







Choque fatal de un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de Nueva York provoca dos muertes

Un avión de la aerolínea regional Air Canada Express protagonizó un grave incidente al aterrizar en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, donde impactó contra un vehículo de emergencia que se encontraba en la pista. El episodio, ocurrido el domingo por la noche, dejó como saldo la muerte de dos pilotos y generó un fuerte operativo en la terminal aérea.

La aeronave, un Bombardier CRJ-900 que había despegado desde Montreal, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del choque. El otro vehículo involucrado fue un camión de bomberos que operaba en el aeropuerto.

Tras el impacto, las autoridades activaron protocolos de emergencia y la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso la suspensión total de despegues en LaGuardia al menos hasta la 01:30 hora local, medida que podría extenderse según evolucione la situación.

En paralelo, el Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó su intervención en el lugar, aunque evitó brindar precisiones sobre las circunstancias del hecho mientras avanzan las primeras tareas de investigación.

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Un avión comercial de Air Canada Express con casi 100 pasajeros se estrelló de frente contra un camión de bomberos en la pista.



Los cinco bomberos que iban a bordo quedaron gravemente heridos, varios en estado crítico y luchando por su… pic.twitter.com/MAv1nJK9aB — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 23, 2026