Tragedia en Arabia Saudita: se estrelló un helicóptero de la petrolera Aramco y hay 14 muertos El incidente se produjo a las 6 hora local (a las 0 hora argentina) en Ras Tanura, donde se encuentra la mayor plataforma de carga en alta mar del mundo. Por Agregar C5N en









No hubo sobrevivientes en el choque del helicóptero de Aramco en Arabia Saudita. Reuters

Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita.

El helicóptero chocó alrededor de las 6 (0 horas de Argentina). Todos los fallecidos eran ciudadanos saudíes, según informó la agencia estatal de noticias SPA, y no hubo sobrevivientes.

Las autoridades iniciaron una investigación "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

En las primeras horas Aramco todavía no había emitido ningún comunicado respecto al incidente.

Ras Tanura, un punto clave para el mercado petrolero mundial En Ras Tanura se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.