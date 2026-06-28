Tragedia en Arabia Saudita: se estrelló un helicóptero de la petrolera Aramco y hay 14 muertos

Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita.
El incidente se produjo a las 6 hora local (a las 0 hora argentina) en Ras Tanura, donde se encuentra la mayor plataforma de carga en alta mar del mundo.
Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita.
El helicóptero chocó alrededor de las 6 (0 horas de Argentina). Todos los fallecidos eran ciudadanos saudíes, según informó la agencia estatal de noticias SPA, y no hubo sobrevivientes.
Las autoridades iniciaron una investigación "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.
En las primeras horas Aramco todavía no había emitido ningún comunicado respecto al incidente.
En Ras Tanura se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudita.
A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.
Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.