Estas son las playas al Nordeste de Brasil que son perfectas para visitar en 2026

Las costas de Natal, Pipa y Genipabu deslumbran por su belleza y hospitalidad. Playas cálidas, naturaleza exuberante y cultura local hacen de esta región un destino imperdible.

Las playas del nordeste brasileño son uno de los mayores atractivos turísticos de Sudamérica . Con aguas cálidas, dunas imponentes y paisajes de postal, la región se afianza como una de las preferidas por los viajeros que buscan descanso, naturaleza y buena gastronomía. En 2026, los vuelos directos desde Argentina y otros países del Cono Sur facilitarán aún más la llegada a este paraíso tropical.

Entre los destinos más elegidos se destaca Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, una ciudad intensa que mezcla historia, cultura y mar. Su ubicación estratégica, cercana a África, la convierte además en una de las capitales brasileñas con mayor cantidad de horas de sol al año. De ese lugar se desprende una red de playas que encantan tanto a quienes buscan relajarse como a los que prefieren actividades al aire libre.

A pocos kilómetros se encuentran rincones imperdibles como Pipa, São Miguel do Gostoso, Galinhos o Genipabu, que conforman un circuito de arena blanca, aguas cristalinas y una energía única. Cada uno ofrece una experiencia distinta, desde paseos en buggy entre dunas hasta cenas junto al mar con pescados recién salidos del agua.

Natal es el punto de partida para explorar las playas más impactantes del nordeste de Brasil. La más famosa es Ponta Negra, una extensa franja de arena dorada custodiada por el Morro do Careca, un cerro de arena protegido que se convirtió en el símbolo de la ciudad . Este barrio concentra la mayor oferta gastronómica y hotelera, además de una animada vida nocturna con bares y música en vivo.

Hacia el norte, las playas de Redinha, Santa Rita y Genipabu ofrecen paisajes naturales que mezclan dunas, lagunas y mar abierto. En Genipabu, los paseos en buggy y sandboard son una experiencia obligada para los amantes de la aventura, mientras que sus dunas permiten vistas panorámicas de la costa. También es posible cruzar el río Ceará-Mirim en balsa para continuar hacia Jacumã, donde las tirolesas y los descensos en tablas por la arena terminan en refrescantes lagunas.

En dirección contraria, hacia el sur, el recorrido pasa por playas encantadoras como Cotovelo, Pirangi y Búzios. En Pirangi se encuentra uno de los atractivos naturales más curiosos del país. Se trata del cajueiro más grande del mundo, un árbol de cajú que ocupa casi una manzana completa. Un poco más al sur, la playa de Camurupim destaca por sus aguas tranquilas y cálidas, ideales para nadar o disfrutar de un almuerzo frente al mar con platos típicos de pescado y camarones.

Más allá de Natal, Pipa sigue siendo el destino predilecto de los turistas internacionales. Sus acantilados rojizos, su ambiente bohemio y la posibilidad de ver delfines desde la costa la convierten en una de las playas más emblemáticas de Brasil. Para quienes buscan tranquilidad, São Miguel do Gostoso y Galinhos son dos opciones cada vez más populares, las cuales cuentan con pequeñas localidades con posadas frente al mar, ideales para practicar kitesurf o simplemente desconectarse del ruido urbano.

Además del mar, la región ofrece experiencias culturales únicas. En Ponta Negra, las artesanas locales mantienen viva la tradición del encaje de bolillo, y cada año, el festival MADA (Música, Alimento para el Alma) reúne a miles de personas en el estadio Arena das Dunas, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del nordeste brasileño.