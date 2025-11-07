Video: encendió un cigarrillo, tiró el fósforo al piso y prendió fuego una estación de servicio El joven se encontraba fumando junto a un grupo de amigos cerca de los surtidores y causó el inicio de las llamas. No se registraron heridos. Por







El incendio ocurrió en una estación de servicio.

Un impactante incendio tuvo lugar en una estación de servicio luego de que un hombre prendiera un cigarrillo y tirara el fósforo al piso, generando el inicio de las llamas que incluso alcanzaron a un camión cisterna que se encontraba cargando nafta. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.

El hecho ocurrió en la ciudad de Timon, en el estado brasileño de Maranhão, al noreste del país fronterizo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el dramático momento en que las llamas se elevaron por los aires, luego de que el hombre dejara caer el fósforo que había usado para prender el cigarrillo.

Fue en ese momento cuando él y sus amigos corrieron para salvaguardarse del fuego, que alcanzó a un camionero que estaba cargando combustible en su vehículo a pocos metros de distancia.

