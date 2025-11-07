7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: encendió un cigarrillo, tiró el fósforo al piso y prendió fuego una estación de servicio

El joven se encontraba fumando junto a un grupo de amigos cerca de los surtidores y causó el inicio de las llamas. No se registraron heridos.

Por
El incendio ocurrió en una estación de servicio.

El incendio ocurrió en una estación de servicio.

Un impactante incendio tuvo lugar en una estación de servicio luego de que un hombre prendiera un cigarrillo y tirara el fósforo al piso, generando el inicio de las llamas que incluso alcanzaron a un camión cisterna que se encontraba cargando nafta. Afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.

Conforman un circuito de arena blanca, aguas cristalinas y una energía única.
Te puede interesar:

Estas son las playas al Nordeste de Brasil que son perfectas para visitar en 2026

El hecho ocurrió en la ciudad de Timon, en el estado brasileño de Maranhão, al noreste del país fronterizo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el dramático momento en que las llamas se elevaron por los aires, luego de que el hombre dejara caer el fósforo que había usado para prender el cigarrillo.

Fue en ese momento cuando él y sus amigos corrieron para salvaguardarse del fuego, que alcanzó a un camionero que estaba cargando combustible en su vehículo a pocos metros de distancia.

Embed
@c5n

Impactante incendio en una estación de servicio en Brasil #Incendio #Brasil #Estaciondeservicio

sonido original - c5n

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto tiene 22 años.

Alpine anunciaría a Colapinto como piloto para 2026 en el GP de Brasil: el sugerente posteo de la cuenta oficial

¿No sabés a dónde ir de vacaciones? Conocé los lugares de Brasil recomendados por expertos en Turismo

Cuáles son las 3 playas de Brasil que se destacan para visitar en 2026

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Las imágenes del momento exacto del impacto.

Conmoción en Brasil: una joven fue brutalmente atropellada por su expareja cuando estaba sentada en un bar

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

El gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo narco: "La Policía está en desventaja con estos grupos"

Un destino ideal para disfrutar de tradición y descanso.

Este pueblo de Brasil está cerca de Florianópolis y es ideal para los amantes de la cerveza: cuál es

Rating Cero

Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui

Casella apuntó contra De Brito.

Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos"

Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

Desconectada (Missing) es un largometraje dirigido por Nicholas D. Johnson y Will Merrick.
play

De qué se trata Desconectada, la película de terror y suspenso que sorprende a todos en Netflix

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.

Un famoso actor de Marvel se despegó de su personaje y amplió su horizonte: dijo que fue un gran primer paso en su carrera

Se separó Eva De Dominici.

Eva de Dominici se separó de Eduardo Cruz tras 8 años de relación

últimas noticias

Eugenia Tobal continúa en MasterChef Celebrity.

Eugenia Tobal anunció su decisión sobre MasterChef Celebrity y habló de la polémica con Germán Martitegui

Hace 8 minutos
Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 

Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

Hace 38 minutos
Casella apuntó contra De Brito.

Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos"

Hace 50 minutos
Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

Hace 56 minutos
Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Hace 58 minutos