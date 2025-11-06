Cuáles son las 3 playas de Brasil que se destacan para visitar en 2026 Quienes ya están planificando sus vacaciones encontrarán en estos sitios la oportunidad perfecta para vivir una experiencia inolvidable. Por







¿No sabés a dónde ir de vacaciones? Conocé los lugares de Brasil recomendados por expertos en Turismo

Brasil se posiciona como uno de los destinos preferidos por los argentinos para el verano 2026, gracias a su diversidad de paisajes, playas cálidas y ambiente vibrante.

Barra do Chuí, en la frontera con Uruguay, destaca por su tranquilidad, playas amplias y una gastronomía que fusiona culturas brasileñas y uruguayas.

Torres, a 200 km de Porto Alegre, ofrece acantilados, deportes al aire libre y el encanto de un pueblo costero tradicional.

Paraty, en Río de Janeiro, combina historia colonial, naturaleza tropical y una intensa vida cultural, reflejando la diversidad del turismo brasileño. Brasil siempre figura entre los destinos más elegidos por los argentinos que buscan un Turismo diferente, , y el verano 2026 no será la excepción. Con kilómetros de costa bañados por aguas cálidas, arena blanca y una energía vibrante, el país vecino ofrece opciones para todos los gustos: desde playas tranquilas ideales para el descanso hasta aquellas llenas de movimiento y vida nocturna.

Cada año, ciertos paraísos brasileños logran destacarse por su belleza natural, su accesibilidad y su oferta turística. Estas playas combinan paisajes deslumbrantes con una infraestructura pensada para recibir tanto a quienes buscan relajarse como a los que disfrutan de la aventura y los deportes acuáticos.

Estas playas de Brasil son destinos únicos en 2026: dónde se encuentran Barra do Chuí -Barra do Chuí - Brasil - Turismo El punto más austral de Brasil, en el límite con Uruguay. Con menos de dos mil habitantes, ofrece playas amplias, dunas y una atmósfera tranquila ideal para desconectarse. Su mezcla cultural refleja la convivencia entre tradiciones brasileñas y uruguayas, y su gastronomía local combina ambos sabores.

Torres torres brasil Expedia.com.ar Ubicado a 200 km de Porto Alegre, este destino costero destaca por sus acantilados volcánicos y su playa más famosa, Praia da Guarita. Ideal para quienes buscan naturaleza, mar y aventura, permite realizar surf, parapente y caminatas. Conserva el espíritu de un pueblo de playa clásico, con mercados y restaurantes frente al mar.

Paraty Paraty Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical Tripadvisor Al norte, en el estado de Río de Janeiro, este antiguo pueblo colonial fundado en el siglo XVII combina historia, cultura y naturaleza. Sus calles empedradas, casas blancas y balcones coloridos lo convierten en uno de los lugares más pintorescos del país. Además, ofrece paseos en barco, selva tropical y una agenda cultural activa durante todo el año.