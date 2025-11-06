6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las 3 playas de Brasil que se destacan para visitar en 2026

Quienes ya están planificando sus vacaciones encontrarán en estos sitios la oportunidad perfecta para vivir una experiencia inolvidable.

Por
¿No sabés a dónde ir de vacaciones? Conocé los lugares de Brasil recomendados por expertos en Turismo

¿No sabés a dónde ir de vacaciones? Conocé los lugares de Brasil recomendados por expertos en Turismo

  • Brasil se posiciona como uno de los destinos preferidos por los argentinos para el verano 2026, gracias a su diversidad de paisajes, playas cálidas y ambiente vibrante.
  • Barra do Chuí, en la frontera con Uruguay, destaca por su tranquilidad, playas amplias y una gastronomía que fusiona culturas brasileñas y uruguayas.
  • Torres, a 200 km de Porto Alegre, ofrece acantilados, deportes al aire libre y el encanto de un pueblo costero tradicional.
  • Paraty, en Río de Janeiro, combina historia colonial, naturaleza tropical y una intensa vida cultural, reflejando la diversidad del turismo brasileño.

Brasil siempre figura entre los destinos más elegidos por los argentinos que buscan un Turismo diferente, , y el verano 2026 no será la excepción. Con kilómetros de costa bañados por aguas cálidas, arena blanca y una energía vibrante, el país vecino ofrece opciones para todos los gustos: desde playas tranquilas ideales para el descanso hasta aquellas llenas de movimiento y vida nocturna.

Puelches combina naturaleza, tradición gaucha y hospitalidad local.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene un encanto mágico y rural para pasar un finde

Cada año, ciertos paraísos brasileños logran destacarse por su belleza natural, su accesibilidad y su oferta turística. Estas playas combinan paisajes deslumbrantes con una infraestructura pensada para recibir tanto a quienes buscan relajarse como a los que disfrutan de la aventura y los deportes acuáticos.

Estas playas de Brasil son destinos únicos en 2026: dónde se encuentran

Barra do Chuí

-Barra do Chuí - Brasil - Turismo

El punto más austral de Brasil, en el límite con Uruguay. Con menos de dos mil habitantes, ofrece playas amplias, dunas y una atmósfera tranquila ideal para desconectarse. Su mezcla cultural refleja la convivencia entre tradiciones brasileñas y uruguayas, y su gastronomía local combina ambos sabores.

Torres

torres brasil

Ubicado a 200 km de Porto Alegre, este destino costero destaca por sus acantilados volcánicos y su playa más famosa, Praia da Guarita. Ideal para quienes buscan naturaleza, mar y aventura, permite realizar surf, parapente y caminatas. Conserva el espíritu de un pueblo de playa clásico, con mercados y restaurantes frente al mar.

Paraty

Paraty
Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Al norte, en el estado de Río de Janeiro, este antiguo pueblo colonial fundado en el siglo XVII combina historia, cultura y naturaleza. Sus calles empedradas, casas blancas y balcones coloridos lo convierten en uno de los lugares más pintorescos del país. Además, ofrece paseos en barco, selva tropical y una agenda cultural activa durante todo el año.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las sierras cordobesas de Cuesta Blanca esconden una playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o canoa.

Viajar a Córdoba: la playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o en una balsa

El pueblito cerca de Buenos Aires con calles vacías y postales rurales únicas

Conocé toda la inofrmación sobre este recorrido inédito en CABA

Cómo podés viajar en los vagones históricos del Subte A en la Noche de los Museos 2025

Un destino ideal para disfrutar de tradición y descanso.

Este pueblo de Brasil está cerca de Florianópolis y es ideal para los amantes de la cerveza: cuál es

El pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires ideal para escapadas de fin de semana.

Dos pueblos cerca de Buenos Aires para pasar una tarde hermosa y relajada

El pueblo está situado sobre el camino histórico que trazó el Cura Brochero en 1870.

Turismo en Argentina: es un pueblito que apenas aparece en el mapa y es ideal para desconectar

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 16 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 25 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 29 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 44 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 46 minutos