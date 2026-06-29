29 de junio de 2026 Inicio
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Terror en pleno Mundial 2026: un muerto y un herido en un tiroteo registrado en un fanfest en California

El ataque ocurrió el domingo por la noche en San Pedro Square, en San José. La policía investiga el hecho como un homicidio y mantiene cerrada el área mientras busca esclarecer lo ocurrido.

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Terror en pleno Mundial 2026: un muerto y un herido en un tiroteo registrado en un fanfest en California

Un hombre murió y otra persona resultó gravemente herida tras un tiroteo ocurrido el domingo por la noche en San Pedro Square, un concurrido sector gastronómico y de entretenimiento de San José, California, que durante el Mundial funciona como punto de encuentro para los fanáticos. Al momento del ataque, sin embargo, no se estaba proyectando ningún partido del torneo.

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El hecho se produjo en las inmediaciones de las calles North Market y West Santa Clara. Según informó la policía local, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de urgencia a un hospital con lesiones de extrema gravedad. La causa fue caratulada como homicidio y la zona permanecía acordonada mientras los investigadores realizaban las pericias.

Tras el ataque, las autoridades cerraron varias calles y solicitaron a la población evitar el sector. Testigos reportaron una importante presencia de patrulleros y personal de emergencias, mientras que numerosos bares y comercios decidieron bajar sus persianas poco después del episodio.

Una guardia de seguridad que presenció la escena relató que el herido aún permanecía consciente cuando llegaron los primeros efectivos. También señaló que la policía tomó declaración a integrantes del personal de seguridad y a personas que se encontraban en el lugar al momento de los disparos.

El fanfest de San Pedro Square

San Pedro Square fue uno de los espacios elegidos para reunir a los simpatizantes del Mundial mediante pantallas gigantes y actividades vinculadas al torneo. Aunque el domingo no había encuentros en ese sitio, el ataque volvió a poner el foco sobre la seguridad en torno a los eventos masivos que se desarrollan en Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

El episodio se suma a otros hechos violentos registrados durante el certamen. En las últimas semanas se produjeron tiroteos en las cercanías de concentraciones de selecciones y durante festejos de hinchas en distintas ciudades, lo que reavivó el debate sobre la seguridad de cara a la llegada de millones de visitantes internacionales por el Mundial 2026.

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