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29 de junio de 2026 Inicio

La periodista que entrevistó a Marcelo Bielsa explicó por qué explotó antes de la nota tras la derrota ante España

Majo Paiva, cronista a cargo de la entrevista pospartido al entrenador tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, explicó que "le pidieron que retrocediera y explotó”.

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El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

El exabrupto de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

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La periodista uruguaya Majo Paiva rompió el silencio y reveló cómo vivió el cruce con Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, cuando se preparaba la entrevista pospartido y el entrenador rosarino expresó su frustración con un grito que se volvió viral: "¡Dale de una vez!". La cronista aseguró que la reacción del entrenador argentino no la sorprendió y que se "la vio venir", ya que había protagonizado un episodio similar durante el debut de la Celeste frente a Arabia Saudita, aunque en aquella ocasión no había quedado registrado por las cámaras.

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En diálogo con El Partidazo de Cope, Paiva aclaró que los insultos de Bielsa no estaban dirigidos hacia ella, sino al camarógrafo de la FIFA que preparaba la entrevista posterior al partido que terminó con derrota 1 a 0 ante España, lo que significó la eliminación en la fase de grupos de Uruguay.

"Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder. No me tomó por sorpresa, por eso la frialdad a la hora de seguir con la entrevista muy fluidamente", explicó.

El detrás de escena del enojo de Marcelo Bielsa en Guadalajara tras la eliminación del Mundial 2026

La periodista contó que, pese a no haber tenido responsabilidad en el incidente, decidió disculparse con el camarógrafo porque consideró que Bielsa seguía representando a la selección uruguaya.

"Quiero aclarar que esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con él, más allá de que no fue algo mío, pero es el técnico de mi selección, hasta este momento aún lo es. Entonces le pedí las disculpas correspondientes y el colega, que que es trabajador de la FIFA y que habla solamente inglés, me dijo que que no era inconveniente, que en realidad no había sido mi culpa, que era el técnico, que él entiende la situación de la eliminación pero que tampoco es manera de hablar y obviamente estoy de acuerdo", detalló.

Finalmente, Paiva explicó cuál fue el motivo que desencadenó el enojo de Bielsa ante una demora que ella consideró mínima. "¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple", cerró.

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