Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Kamchatka

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros.

Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de la península de Kamchatka.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran el momento en el que tenía lugar el terremoto que se registró este jueves en el océano Pacífico.

En una grabación tomada en el aeropuerto Petropávlovsk-Kamchatski, en la región de Kamchatka, se puede observar como los monitores cerca de los mostradores comienzan a moverse bruscamente por el efecto del sismo. Otros testigos pudieron capturar como algunos objetos en sus viviendas y vehículos estacionados en las calles se movían a consecuencia del terremoto.

Autoridades de la región de Kamchatka y de Estados Unidos emitieron alertas de tsunami luego del sismo. El gobernador de Kamchatka, Vladímir Sólodov, informó que se inició una inspección rápida de las instituciones sociales y los edificios residenciales inmediatamente después del movimiento telúrico. “Esta mañana está poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los residentes de Kamchatka”, declaró en Telegram.

