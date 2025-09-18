Video: un sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Kamchatka El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros. Por







Un estremecedor sismo de magnitud 7,8 se registró frente a las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pocas semanas después de otro fuerte sismo en la misma zona.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran el momento en el que tenía lugar el terremoto que se registró este jueves en el océano Pacífico.

En una grabación tomada en el aeropuerto Petropávlovsk-Kamchatski, en la región de Kamchatka, se puede observar como los monitores cerca de los mostradores comienzan a moverse bruscamente por el efecto del sismo. Otros testigos pudieron capturar como algunos objetos en sus viviendas y vehículos estacionados en las calles se movían a consecuencia del terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros.

Autoridades de la región de Kamchatka y de Estados Unidos emitieron alertas de tsunami luego del sismo. El gobernador de Kamchatka, Vladímir Sólodov, informó que se inició una inspección rápida de las instituciones sociales y los edificios residenciales inmediatamente después del movimiento telúrico. “Esta mañana está poniendo a prueba una vez más la resiliencia de los residentes de Kamchatka”, declaró en Telegram.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran el momento en el que tenía lugar el terremoto de magnitud 7,8 que se registró este jueves en el océano Pacífico, frente a las costas de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia.



En una… pic.twitter.com/zYTZXBFfTx — Globovisión (@globovision) September 18, 2025 Embed Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic (@volcaholic1) September 18, 2025