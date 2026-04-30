30 de abril de 2026 Inicio
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"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Parte de la flota Global Sumud fue abordada por israelíes sobre aguas internacionales cerca de Grecia y Turquía e Italia repudiaron la intervención. La cancillería israelí confirmó la detención y traslado de "175 activistas de más de 20 barcos".

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Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Israel interceptó a parte de la flota Global Sumud cerca de Grecia y confirmó la detención y el traslado de "175 activistas de más de 20 barcos" que se dirigían a Gaza para brindar ayuda humanitaria porque las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Palestina e impiden el abastecimiento y la asistencia alimentaria y médica.

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Los organizadores de la flotilla habían denunciado poco antes que embarcaciones militares israelíes los habían rodeado "ilegalmente" frente a las costas de la isla griega de Creta, en aguas internacionales. La mayoría de los barcos de la Flotilla que no fueron interceptados, un total de 26, permanecían este jueves anclados al sur de la isla para definir cómo proceder e intentar contactar con los barcos con los que perdieron la comunicación.

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El objetivo principal de la flota Global Sumud es romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza y visibilizar la forma en que actúan las fuerzas militares y las autoridades israelíes.

"A la hora en que publicamos este comunicado (1.30 am en Argentina), al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional", afirmaron en un comunicado desde la flotilla que partió en abril desde costas europeas. Además, informaron en una videoconferencia que 211 personas fueron interceptadas, entre ellas 11 franceses, no 175 como afirma Israel.

Mar mediterráneo
Mar Mediterráneo. En rojo, la isla griega Creta.

Mar Mediterráneo. En rojo, la isla griega Creta.

El repudio de Italia y Turquía a la intervención de Israel

La premier italiana, Giorgia Meloni, condenó "el secuestro" de los barcos de la flotilla "en aguas internacionales" y le pidió al gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, "la inmediata liberación de todos los italianos detenidos ilegalmente, el respeto del derecho internacional y garantías sobre la incolumidad física de las personas", según un comunicado del Palacio Chigi.

Cabe recordar que en 2025, Meloni había llamado "irresponsables" a los militantes italianos que se sumaron al viaje anterior. El comunicado se emitió después de tratar el asunto con el canciller y vicepremier, Antonio Tajani, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

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Por su parte, la cancillería de Turquía consideró en un comunicado que el hecho consiste un "acto de piratería" y acusó a Israel de "violar los principios humanitarios y el derecho internacional". Además, el portavoz del área, Oncu Keceli, aseguró que el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se comunicó con su par español, José Manuel Albares Bueno, y coincidieron en que la intervención de Israel a la flotilla "puso en riesgo la vida de numerosos civiles de diferentes nacionalidades e infringió el derecho internacional".

"Se llamó la atención sobre la necesidad de que la comunidad internacional adopte una postura común frente a esta intervención contraria al derecho", detalló Keceli.

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