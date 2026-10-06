6 de octubre de 2026 Inicio
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La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste

La Organización Mundial de la Salud detalló que el riesgo es "muy bajo" para Europa. En paralelo, las autoridades rusas explicaron que no detectaron casos positivos entre los compañeros de la investigadora fallecida.

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El organismo de control sanitario de Rusia negó que haya casos positivos. 

El organismo de control sanitario de Rusia negó que haya casos positivos. 

REUTERS/Stringer
La cirugía permitió colocar dos implantes de conducción ósea en una misma operación.
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Desde Rospotrebnadzor, el organismo de control sanitario, emitieron un comunicado donde explicaron que no se detectaron casos de peste en la región de Irkutsk. A su vez, sentenciaron que "las exhaustivas pruebas realizadas no habían encontrado microorganismos en el cuerpo de la mujer fallecida relacionados con su trabajo".

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La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste

Además añadieron que casi el 60% de las personas puestas en cuarentena ya fueron dadas de alta. Un portavoz de la OMS aseguró que "la evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk, ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó este martes en conferencia de prensa que "creo que es responsabilidad de Rusia compartir más información con el mundo" y sobre la situación aclaró que "estamos siguiendo muy de cerca, hora a hora".

Alerta sanitaria en Rusia: 5 hospitales cerrados en Siberia por posible brote de peste

Una científica de laboratorio de 28 años falleció este sábado en la región de Irkutsk, Siberia, en lo que las autoridades rusas investigan como un caso de peste. El hecho desencadenó una respuesta sanitaria de emergencia que incluyó la cuarentena de hasta 200 contactos y el cierre de cinco hospitales en la zona.

La víctima, identificada como Darya Shipilova, murió luego de haber roto accidentalmente un tubo de ensayo con Yersinia pestis viva en el Instituto Antiplagas de Irkutsk el 25 de septiembre, mientras manipulaba muestras. Llamó a una ambulancia el 29 con síntomas compatibles con la enfermedad y falleció dos días después, tras ser conectada a un respirador.

Otra versión, no confirmada, sostiene que fue mordida por una rata. También trascendió que Shipilova había participado recientemente en una expedición cerca de la frontera entre Rusia y Mongolia, donde este año se detectaron infecciones.

Los primeros síntomas de la peste neumónica suelen comenzar entre 4 y 7 días después de la exposición. Hay 200 personas bajo observación.

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