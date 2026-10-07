7 de octubre de 2026 Inicio
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Entregaron el Nobel de Química a los científicos que descifraron un enigma de hace más de 100 años

El francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai fueron reconocidos por explicar cómo se forman de manera espontánea moléculas que son reflejo una de otra y por qué los seres vivos utilizan solo una de ellas.

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Henri B. Kagan (izquierda) y Kenso Soai

Henri B. Kagan (izquierda) y Kenso Soai, los dos científicos que recibirán el máximo galardón de la química.

Academia Nobel

Los químicos Henri B. Kagan, de Francia, y Kenso Soai, de Japón, fueron galardonados con el Nobel de Química 2026 por resolver un misterio que atravesó el último siglo: cómo es posible que, en la naturaleza, las moléculas de la vida existan en una sola de sus dos versiones posibles. La Real Academia Sueca de Ciencias dio a conocer la decisión este miércoles en Estocolmo. La Academia reconoció a ambos "por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica".

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El problema de fondo tiene que ver con un fenómeno llamado quiralidad. Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son reflejo una de otra, igual que la mano izquierda y la derecha. Sin embargo, en las proteínas de los organismos vivos aparece solo una de ellas. La otra casi no se encuentra en la naturaleza.

Esa preferencia es la que los especialistas llaman homoquiralidad, un término que surge de las palabras griegas para "mismo" y "mano". Durante décadas, los químicos no lograron explicar cómo pudo originarse esa asimetría: cada vez que reproducían en el laboratorio reacciones capaces de formar las dos variantes, obtenían ambas en proporciones iguales.

La cuestión también tiene un peso muy concreto en la industria. En el desarrollo de medicamentos, por ejemplo, solo una de las dos versiones de una molécula produce el efecto buscado, por lo que fabricar únicamente la correcta es un objetivo central.

El primer avance llegó en 1986, cuando Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas y consiguió generar un exceso de una de las variantes mayor al que se creía posible hasta entonces.

El segundo paso estuvo a cargo de Soai. En 1995, una publicación clave describió el diseño de la primera reacción con potencial para ser homoquiral. En 2003 logró lo que nadie había conseguido fuera de los seres vivos: presentó una reacción en la que se formaba solo una de las dos imágenes especulares posibles.

"Kagan y Soai aportaron la solución a un misterio químico de más de un siglo: cómo puede surgir la homoquiralidad de forma espontánea. Las reacciones que desarrollaron son espectaculares", destacó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

Según la Academia, los hallazgos de ambos resultaron decisivos para quienes diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos.

Quiénes son Henri B. Kagan y Kenso Soai

Henri B. Kagan nació el 15 de diciembre de 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia. Se doctoró en 1960 en el Collège de France y desarrolló su carrera en la Université Paris-Sud, en Orsay, donde es profesor emérito. A sus 95 años, recibe el reconocimiento por el trabajo que inició hace cuatro décadas.

Kenso Soai nació en 1950 en Hiroshima, Japón. Obtuvo su doctorado en 1979 en la Universidad de Tokio y es profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio, la institución a la que pertenecía al momento de recibir el premio.

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