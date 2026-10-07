7 de octubre de 2026 Inicio
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España: tras disolver el Congreso, el Gobierno publicó los nuevos decretos para congelar desalojos y regular alquileres

Rumbo a los comicios de noviembre, Pedro Sánchez relanza las medidas tras el veto parlamentario. Las normas incluyen créditos sin interés, topes a la compra especulativa y mayor protección para inquilinos vulnerables.

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Pedro Sánchez firmó dos nuevos decretos en plena crisis habitacional en España.

Pedro Sánchez firmó dos nuevos decretos en plena crisis habitacional en España.

Pool Moncloa / Fernando Calvo

Después de que los dos decretos ley sobre vivienda del Gobierno de España, conducido por Pedro Sánchez, fueran tumbados en el Congreso de los Diputados la semana pasada por la negativa de apoyarlos de Junts, el Presidente convocó a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Este miércoles, ya con las cortes disueltas, se publicó la nueva versión de ambas normas, y será la Diputación Permanente del Congreso la que tenga que aprobar o volver a tumbar los textos.

“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, le explicó Moyano a Moria sobre su encuentro.
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En España, los decretos ley entran en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), justo después de su aprobación en Consejo de Ministros, y tienen un plazo de 30 días para debatirse en el Congreso. En este caso, la luz verde o el veto está en manos de la Diputación Permanente del Congreso.

España: las claves de los nuevos decretos ley sobre vivienda

El nuevo marco extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 el freno a la compra especulativa de inmuebles por debajo del 70% de su valor de mercado. La restricción se amplía a cualquier gran tenedor —propietario de más de diez inmuebles— y exige valoraciones de sociedades inscritas en el Banco de España. Además, congela el desalojo si se adquiere una casa ocupada por una persona vulnerable.

En materia de desahucios, si la Administración no ofrece alternativa habitacional a un inquilino vulnerable en dos meses ni liquida la deuda con el propietario, quedará subrogada en el impago, impidiendo el desalojo. Asimismo, el texto fija una prórroga de un año para vulnerables en viviendas de grandes tenedores y de hasta tres años en zonas tensionadas para cualquier arrendador.

Por otro lado, se obliga a incluir en la publicidad del alquiler el precio anterior, el índice de referencia y si el dueño es gran tenedor.

Finalmente, frente a la ambigüedad del decreto anterior, la norma cifra una dotación inicial de 400 millones de euros para el Fondo de Vivienda de Impacto Social y blindará 10 mil millones de euros en la línea "TU CASA" de préstamos sin interés para la compra de primera vivienda gestados vía Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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