6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Quiénes son los candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz

El próximo galardón será entregado a uno de los 287 candidatos que fueron nominados este año. En 2025, la seleccionada fue líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

Por
Quiénes son los candidato a ganar el Premio Nobel de la Paz

Quiénes son los candidato a ganar el Premio Nobel de la Paz

©iStock.com, Anton Skripachev

El viernes se conocerá al ganador del Premio Nobel de la Paz que cuenta con 287 candidatos. En la edición de 2025, la seleccionada fue líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

El organismo de control sanitario de Rusia negó que haya casos positivos. 
Te puede interesar:

La OMS exigió a Rusia que comparta información sobre el posible brote de peste

El Instituto Nobel Noruego registró casi 300 nominados para el premio de este año, de los cuales 208 corresponden a personas físicas y 79 son organizaciones.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz.

Según informaron desde la página web oficial del premio, el ganador es seleccionado por el Comité Nobel Noruego, que a su vez está compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento noruego.

El Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, Noruega, y no en Estocolmo, Suecia, donde se otorgan los Premios Nobel de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y el de Ciencias Económicas.

Quiénes son los nominados a ganar el Premio Nobel de la Paz en 2026

  • Estación Espacial Internacional.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
  • El primer ministro canadiense Mark Carney.
  • Equipos de Emergencia de Sudán.
  • El defensor de los derechos de la infancia ucraniano Mykola Kuleba.
  • Save the Children.
  • El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
  • La activista sueca por el clima Greta Thunberg.
  • La Corte Penal Internacional (CPI).

Cómo será el cronograma de entrega de premios

  • Medicina: Lunes 5 de octubre a las 6:30 hs.
  • Física: Martes 6 de octubre a las 6:45 hs.
  • Química: Miércoles 7 de octubre a las 6:45 hs.
  • Literatura: Jueves 8 de octubre a las 8:00 hs.
  • Paz: Viernes 9 de octubre a las 6:00 hs.
  • Economía: Lunes 12 de octubre a las 6:45 hs.

Quiénes pueden postularse a recibir el Premio Nobel de la Paz

  1. Miembros de asambleas nacionales y gobiernos nacionales (miembros del gabinete/ministros) de estados soberanos, así como los actuales jefes de Estado.
  2. Miembros de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
  3. Miembros del Instituto de Derecho Internacional
  4. Miembros del Consejo Internacional de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
  5. Profesores universitarios, profesores eméritos y profesores asociados de historia, ciencias sociales, derecho, filosofía, teología y religión; rectores y directores universitarios (o sus equivalentes); directores de institutos de investigación para la paz e institutos de política exterior.
  6. Personas que han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz.
  7. Miembros del consejo de administración principal o su equivalente de organizaciones que han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz.
  8. Miembros actuales y anteriores del Comité Noruego del Premio Nobel (las propuestas de los miembros actuales del Comité deberán presentarse a más tardar en la primera reunión del Comité posterior al 1 de febrero).
  9. Antiguos asesores del Comité Nobel Noruego

Noticias relacionadas

Bakker tenía 86 años.

Murió Jim Bakker, uno de los predicadores más reconocidos a nivel mundial

El científico belga fue distinguido por su rol clave en IceCube.

Entregaron el Nobel de Física al científico que logró atrapar partículas del universo en el hielo del Polo Sur

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

Lula llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

Washington sigue de cerca la elección brasileña. 

Elecciones en Brasil: Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

tras el resultado en las elecciones de brasil subieron las acciones argentinas y el riesgo pais bajo de los 600 puntos

Tras el resultado en las elecciones de Brasil subieron las acciones argentinas y el riesgo país bajó de los 600 puntos

El papa Francisco murió el 21 de abril de 2025.

El Vaticano publicará un diario inédito del papa Francisco: tendrá más de 30 años de escritos personales

Rating Cero

El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.

Incomodidad y polémica: el desplante que sufrió Luck Ra de parte de sus compañeros de MasterChef

El reconocido cantante falleció a sus 75 años.

Luto: murió un referente de la música popular argentina a los 75 años

La modelo compartió ocho años de pareja con él.

Quién es el millonario de 40 años que tendría un romance con Zaira Nara

últimas noticias

El cantante volvió a dar declaraciones tras las movidas semanas que tuvo que vivir.

El contundente mensaje de Joaquín Levinton al regresar a Es mi sueño luego de la denuncia

Hace 8 minutos
Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

La despedida de Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas por el 10

Hace 16 minutos
Al recordar la escena, contó cómo vivió esa experiencia. 

Sofi Martínez dio detalles inéditos de la entrevista que tuvo con Messi antes de pasar a la final de Qatar 2022

Hace 22 minutos
Tini recibió un duro revés por parte de su familia.

La peor venganza: la decisión de la familia de Tini Stoessel tras no ser invitados al casamiento con Rodrigo De Paul

Hace 25 minutos
Docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial del 33,4%.

Un juez declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

Hace 35 minutos