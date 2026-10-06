Quiénes son los candidatos a ganar el Premio Nobel de la Paz El próximo galardón será entregado a uno de los 287 candidatos que fueron nominados este año. En 2025, la seleccionada fue líder de la oposición venezolana María Corina Machado. Por Agregar C5N en









Quiénes son los candidato a ganar el Premio Nobel de la Paz ©iStock.com, Anton Skripachev

El viernes se conocerá al ganador del Premio Nobel de la Paz que cuenta con 287 candidatos. En la edición de 2025, la seleccionada fue líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

El Instituto Nobel Noruego registró casi 300 nominados para el premio de este año, de los cuales 208 corresponden a personas físicas y 79 son organizaciones.

Machado y Trump con la medalla del Premio Nobel de la Paz. Daniel Torok / The White House Según informaron desde la página web oficial del premio, el ganador es seleccionado por el Comité Nobel Noruego, que a su vez está compuesto por cinco miembros designados por el Parlamento noruego.

El Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, Noruega, y no en Estocolmo, Suecia, donde se otorgan los Premios Nobel de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y el de Ciencias Económicas.