7 de octubre de 2026 Inicio
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Tensión en Medio Oriente: la Casa Blanca aseguró que Irán no controla el estrecho de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el país persa ha "perdido el control total" del principal canal de circulación del petróleo mundial.

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Sigue la pelea por el estrecho de Ormuz.

Sigue la pelea por el estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles en Atenas que Irán "ha perdido por completo el control" del estrecho de Ormuz y que el flujo de petróleo por esa vía marítima casi recuperó el nivel previo al conflicto.

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Durante una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis, el funcionario estadounidense señaló que "el estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo de antes, así que han perdido por completo el control del estrecho". Asimismo, recalcó que Teherán "no ha sabido aprovechar las sucesivas oportunidades" para alcanzar un acuerdo con EE. UU. sobre su programa nuclear, por lo que la economía iraní se encamina "hacia una situación que muy pocos países del mundo han vivido".

Rubio, que llegó la tarde del martes a Grecia desde Islandia, insistió en que "cualquier acuerdo que sea aceptable" para Washington para terminar el conflicto "debe garantizar que Irán nunca vaya a tener un arma nuclear". En esa línea, aseveró que "Irán no puede tener un arma nuclear. Punto y fin de la historia. Nunca van a tener un programa nuclear", y alegó que lo que pretendía hacer el régimen iraní era "desarrollar una capacidad convencional tan enorme que resulte intocable" para poder después amenazar con la "aniquilación" a todos los países de Oriente Medio.

En medio de esta inestabilidad geopolítica en Ormuz, en el Mar Rojo, en Yemen y en Ucrania, el secretario de Estado señaló que Washington "reconoce la importancia de su alianza con Grecia", a la que calificó como un "nodo energético" y un "pilar de estabilidad en la región".

El estrecho de Ormuz, principal foco de conflicto entre Ir&aacute;n y Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz, principal foco de conflicto entre Irán y Estados Unidos.

En el plano bilateral, Rubio recalcó que EE. UU. quiere profundizar esa cooperación energética con Grecia aún más y "aumentar las importaciones de gas natural licuado estadounidense" por parte del país helénico.

Por su parte, Yerapetritis señaló que las relaciones greco-estadounidenses se encuentran en un nivel "sin precedentes". El jefe de la diplomacia griega destacó el papel fundamental del llamado 'Corredor Vertical de los Balcanes', un gasoducto que parte desde Grecia y que constituye "la columna vertebral" del transporte de gas natural licuado (GNL) estadounidense a Europa central y oriental, agregando que la flota comercial de propiedad griega transporta más del 20 % del GNL a los mercados mundiales.

La visita de Rubio a Atenas incluye también negociaciones sobre la posible compra por parte de Grecia de cazas de quinta generación F-35, un discurso en la colina de Pnyx y una reunión con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

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