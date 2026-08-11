11 de agosto de 2026 Inicio
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Diputados le pidieron al Gobierno que precise el grado de preparación de Argentina ante riesgos sísmicos

Desde el Frente Renovador presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR en caso de sismos o emergencias climáticas.

Por
Ramiro Gutiérrez

Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador.

El diputado Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe el estado de implementación del Sistema de Alerta Temprana AlertAR, los plazos previstos para alcanzar cobertura nacional y las capacidades con las que cuenta la Argentina para detectar, medir y alertar a la población frente a terremotos y otras catástrofes.

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Una catástrofe no siempre puede evitarse, pero podemos reducir sus consecuencias si logramos anticiparnos. Argentina necesita un sistema capaz de detectar una amenaza y alertar, en el menor tiempo técnicamente posible, a la mayor cantidad de argentinos que puedan estar en peligro”, sostuvo el legislador del Frente Renovador.

El pedido tiene lugar luego de los dos terremotos que sacudieron Venezuela en junio y el sismo de una magnitud de 7,4 que sacudió Colombia este lunes. Ambos pertenecen a contextos tectónicos distintos y Argentina también cuenta con áreas con alto potencial de actividad sísmica, en particular sobre la franja cordillerana del centro-oeste.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país tiene cinco zonas de peligrosidad, de la 0 a la 4, en función de la probabilidad de registrar movimientos intensos del suelo. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad y alcanza a sectores urbanos densamente poblados.

El mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Gutiérrez solicitó conocer cuando AlertAR estará efectivamente operativo y con alcance nacional, qué grado de avance presenta su implementación, cuáles serán las empresas de telefonía móvil integradas y cuánto tiempo transcurrirá desde que un organismo especializado detecte una amenaza hasta que el mensaje llegue a los teléfonos celulares en la zona de riesgo.

AlertAR prevé utilizar tecnología Cell Broadcast, que permite transmitir advertencias de emergencia a los teléfonos compatibles ubicados dentro de un área geográfica determinada, sin necesidad de que los ciudadanos descarguen previamente una aplicación.

Qué propone el proyecto de resolución del Frente Renovador sobre AlertAR

El proyecto requiere información sobre la integración de esta herramienta con el INPRES, el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y los restantes organismos científico-técnicos encargados de monitorear las distintas amenazas en el territorio nacional.

Uno de los ejes centrales del pedido está relacionado con el riesgo sísmico. Gutiérrez solicitó conocer si el Gobierno analiza implementar un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana que permita advertir a la población antes de la llegada de las ondas sísmicas de mayor capacidad destructiva. Asimismo, requirió información sobre el estado de las estaciones sismológicas y acelerográficas existentes e inquirió sobre la creación de un Programa de Modernización de la Red Sísmica Nacional.

“En una emergencia, una hora, diez minutos o incluso unos pocos segundos pueden separar la sorpresa de la posibilidad de protegerse. El Estado tiene que trabajar para ganar ese tiempo”, señaló el diputado massista.

La propuesta también consulta sobre la posibilidad de que los organismos científicos puedan transmitir información a AlertAR de manera automática ante fenómenos de evolución rápida, evitando demoras administrativas.

La iniciativa plantea avanzar hacia una arquitectura nacional multiamenaza capaz de integrar datos sobre terremotos, inundaciones, incendios forestales, actividad volcánica y fenómenos meteorológicos extremos. “Argentina necesita un Sistema Nacional Multiamenaza que vea venir el riesgo antes de que el riesgo llegue a la gente. Detectar antes, alertar antes y proteger antes: ésa tiene que ser la lógica”, afirmó Gutiérrez.

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